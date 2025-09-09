Вболівальники не підбирали слів після невдалого матчу збірної України в Азербайджані. Команда Сергія Реброва відверто розчарувала на старті відбору на ЧС-2026.

Збірна України провалила старт відбору на чемпіонат світу-2026. Після поразки від Франції у першому турі команда Сергія Реброва не змогла обіграти Азербайджан, повідомляє 24 Канал.

До теми Відбір на ЧС-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця

Що пишуть фанати?

"Синьо-жовті" зіграли внічию із кавказцями (1:1), при тому, що за день до гри Азербайджан звільнив головного тренера Фернанду Сантуша. Недивно, що такий результат викликав обурення у фанатів.

У коментарях на спортивних сайтах, а також в інстаграмі УАФ, фанати активно знищують збірну України. Найбільше ж дістається Сергію Реброву, якого закликають піти у відставку.

Петицію можна написати за звільнення Реброва? Скільки треба голосів, 25 тисяч?

А що ще треба, щоб Реброва звільнити?

Варто звільнити всіх гравців!

Вручити всім повістки до війська, до будівельних робіт. На інше вони не здатні. А також усім "професіоналам" федерації футболу, хай будують обороні споруди.

З кожною грою дно пробивається все яскравіше.

Ребров, будь ласка, просто піди у відставку, будь чоловіком!

Нічия це хороший результат, зважаючи, що азербайджанський футбол на підйомі. Головне памʼятайте, шановні, що у світі не залишилось слабких збірних.

Від "найкращої збірної в історії" до найгіршої.

Чому так багато негативних коментарів? Я не встигаю лайкати.

Поки буде Ребров – буде такий ганебний футбол.

Краще б вдома сиділи.

Цю збірну неможливо дивитись.

Віддайте "Лева Матчу" коментаторам, бо потрібно бути майстром, щоб це дивитись і не матюкатись.

Більше не буду дивитись збірну доки не змінять Реброва.

Що пишуть про нічию України та Азербайджана:

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" виграли 12 матчів з 28-ми. Також у команди було по 8 нічиїх та поразок при цьому тренері.

Читайте також "Вболівальникам – терпіння": Ребров вперше відреагував на невдачу збірної України

Турнірне становище у групі: