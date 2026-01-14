Ось чому Алонсо пішов: гравці Реала відзначились ганебним вчинком після програшу Барселоні

У неділю, 11 січня, у Саудівській Аравії відбувся фінал Суперкубка Іспанії. В битві за трофей зійшлись принципові суперники в особі Барселони та Реала.

Каталонський клуб святкував перемогу з рахунком 3:2. Після зустрічі під час церемонії нагородження стався неприємний епізод з гравцями Реала, повідомляє 24 Канал.

Що сталось після Ель Класіко?

Мадридці отримали срібні нагороди за вихід у фінал Суперкубка. Під час нагородження гравці Барселони вишикувались у коридор пошани, щоб привітати свого суперника.

Проте самі футболісти "бланкос" відмовились зробити аналогічний жест у бік переможців. Причому тодішній коуч Реала Хабі Алонсо закликав своїх підопічних вишикуватися в коридор пошани.

Але лідери команди Кіліан Мбаппе та Родріго у зневажливій формі відкинули ідею Алонсо та закликали партнерів по команді залишити поле. У підсумку Хабі пішов за ними.

Як гравці Реала відмовились від коридору пошани: дивитися відео

Зазначимо, що вже на наступний день Алонсо залишив Реал. За чутками у ЗМІ, іспанець сам подав у відставку, адже відчув, що гравці не готві сприймати його ідеї та цінності.

