Гра відбудеться в Саудівській Аравії на стадіоні "King Abdullah Sports City" у Джидді. Вона розпочнеться о 21:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Яка історія протистоянь Барселони та Реала?
Це буде 263-тя очна зустріч між командами в усіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, мінімальну перевагу має мадридський клуб.
Реал записав у свій актив 107 перемог при 104 поразках, а ще 51 раз було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь "вершкових" – 445:436.
Що цікаво, у крайніх 12 очних матчах команди на двох забивали мінімум три м'ячі. Востаннє вони зустрічалися 26 жовтня в межах 10 туру чемпіонату Іспанії.
Це було перше Ель-Класіко в нинішньому сезоні. Тоді підопічні Хабі Алонсо здобули домашню перемогу з рахунком 2:1.
Прогноз букмекера
Барселона є фаворитом матчу по лінії betking, попри осінню поразку. На перемогу каталонців дають коефіцієнт 2,00. Шанси Реала оцінюють у 3,60, а нічийний результат – 3,80. На думку букмекерів, у цьому поєдинку знову буде багато голів. На те, що обидві команди заб'ють, виставлений коефіцієнт 1,37. Востаннє "вершкові" залишали футбольне поле без забитих м'ячів 7 грудня, у каталонців ця серія ще довша – з 25 листопада. Якщо ж обирати перемогу в турнірі, то шанси Барселони оцінюють в 1,58, а Реала – 2,33.
Як виступають Барселона й Реал у сезоні?
До очного протистояння Барселона підходить у статусі лідера турнірної таблиці іспанської Ла Ліги. Після 19 турів каталонці набрали 49 очок, а "вершкові" розташовуються одразу за ними з відставанням в чотири залікові бали.
Наразі обидва гранди мають переможні серії. У підопічних Ганса-Дітера Фліка вона складає дев'ять поєдинків, а в команди Хабі Алонсо – п'ять.
У Лізі чемпіонів дещо краще справи йдуть у Реала. Він з 12 очками розташовується на сьомій позиції, яка дозволяє напряму потрапити в 1/8 фіналу, а каталонці набрали 10 залікових балів й поки посідають 15 сходинку, що дає право зіграти в 1/16 фіналу.