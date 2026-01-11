Гра відбудеться в Саудівській Аравії на стадіоні "King Abdullah Sports City" у Джидді. Вона розпочнеться о 21:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Яка історія протистоянь Барселони та Реала?

Це буде 263-тя очна зустріч між командами в усіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, мінімальну перевагу має мадридський клуб.

Реал записав у свій актив 107 перемог при 104 поразках, а ще 51 раз було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь "вершкових" – 445:436.

Що цікаво, у крайніх 12 очних матчах команди на двох забивали мінімум три м'ячі. Востаннє вони зустрічалися 26 жовтня в межах 10 туру чемпіонату Іспанії.

Це було перше Ель-Класіко в нинішньому сезоні. Тоді підопічні Хабі Алонсо здобули домашню перемогу з рахунком 2:1.

Прогноз букмекера

Барселона є фаворитом матчу по лінії betking, попри осінню поразку. На перемогу каталонців дають коефіцієнт 2,00. Шанси Реала оцінюють у 3,60, а нічийний результат – 3,80. На думку букмекерів, у цьому поєдинку знову буде багато голів. На те, що обидві команди заб'ють, виставлений коефіцієнт 1,37. Востаннє "вершкові" залишали футбольне поле без забитих м'ячів 7 грудня, у каталонців ця серія ще довша – з 25 листопада. Якщо ж обирати перемогу в турнірі, то шанси Барселони оцінюють в 1,58, а Реала – 2,33.

*Коефіцієнти подані станом на 15:40 10.01.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як виступають Барселона й Реал у сезоні?