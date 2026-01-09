Гравців збірної України може очолити тренер, який зганьбився в Манчестер Юнайтед

Цього сезону португальська Бенфіка не вирізняється стабільністю. Команда вже встигла змінити головного тренера на старті сезону.

Замість Бруну Лаже наставником "орлів" став легендарний Жозе Моурінью. Проте вже влітку "Особливий" може залишити Бенфіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

Хто може очолити Бенфіку?

У контракті Жозе є пункт про можливий відхід наприкінці сезону 2025 – 2026. Тренер його прописав у разі, якщо у нього буде можливість очолити збірну Португалії.

Цей варіант буде можливий, якщо команда провалиться на ЧС-2026 і з Роберто Мартінесом вирішать попрощатися. Тим часом, Бенфіка вже підібрала можливу заміну для Моурінью.

Боси клубу зацікавлені у підписанні Рубена Аморіма, який нещодавно був звільнений з Манчестер Юнайтед. Попри те, що спеціаліст тренував Брагу та Спортинг, саме Бенфіка є його рідним клубом.

В ньому Рубен виховувався в академії, а на дорослому рівні виступав з 2008 по 2017 роки (з перервами на одиничні оренди). Попри провал в Англії, на Батьківщині Аморіма досі вважають топовим спеціалістом та цікавляться його послугами.

Як українці виступають за Бенфіку?