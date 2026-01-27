Гра відбудеться у Лісабоні на "Ештадіу да Луж". Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Яка історія матчів між Бенфікою та Реалом?

Це буде лише четверте очне протистояння між іменитими клубами на офіційному рівні. У них незначну перевагу мають "орли".

Португальці здобули дві перемоги, а ще одного разу сильнішим був Реал. Загальний баланс голів також на користь Бенфіки – 11:6.

Що цікаво, в першому їх поєдинку на кону стояв престижний трофей. У 1962 році вони грали у фіналі Кубка європейських чемпіонів і тоді лісабонці тріумфували 5:3.

Зазначимо, що у складі обох команд виступають гравці збірної України. За Бенфіку стабільно грають Анатолій Трубін і Георгій Судаков, а в Реалі – Андрій Лунін, який у нинішньому сезоні тільки тричі виходив на поле.

Прогноз букмекера

На сайті betking опубліковані такі коефіцієнти на матч: Бенфіка – 4,33. Реал – 1,69, нічия – 4,20. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 1,50, тоді як на ТМ2,5 – 2,50. Що перший гол у турнірі в нинішньому сезоні заб'є Георгій Судаков – 5,50.

*Коефіцієнти подані станом на 15:10 26.01.2026.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як виступають Бенфіка і Реал у сезоні?