Гра відбудеться у Лісабоні на "Ештадіу да Луж". Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Яка історія матчів між Бенфікою та Реалом?
Це буде лише четверте очне протистояння між іменитими клубами на офіційному рівні. У них незначну перевагу мають "орли".
Португальці здобули дві перемоги, а ще одного разу сильнішим був Реал. Загальний баланс голів також на користь Бенфіки – 11:6.
Що цікаво, в першому їх поєдинку на кону стояв престижний трофей. У 1962 році вони грали у фіналі Кубка європейських чемпіонів і тоді лісабонці тріумфували 5:3.
Зазначимо, що у складі обох команд виступають гравці збірної України. За Бенфіку стабільно грають Анатолій Трубін і Георгій Судаков, а в Реалі – Андрій Лунін, який у нинішньому сезоні тільки тричі виходив на поле.
Прогноз букмекера
На сайті betking опубліковані такі коефіцієнти на матч: Бенфіка – 4,33. Реал – 1,69, нічия – 4,20. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 1,50, тоді як на ТМ2,5 – 2,50. Що перший гол у турнірі в нинішньому сезоні заб'є Георгій Судаков – 5,50.
*Коефіцієнти подані станом на 15:10 26.01.2026.
Як виступають Бенфіка і Реал у сезоні?
До очного протистояння команди підходять у хорошому настрої після матчів у своїх національних чемпіонатах. Господарі розгромили Ештрелу Амадору з рахунком 4:0, а Реал, завдяки дублю Кіліана Мбаппе, здолав Вільярреал (2:0).
У турнірній таблиці Прімейра-ліги "орли" посідають третю сходинку, набравши 45 очок у 19 матчах. Реал в іспанській Ла Лізі поки другий і відстає від Барселони лише на один заліковий бал.
У Лізі чемпіонів Реал уже майже гарантував собі вихід в 1/8 фіналу, розташувавшись на третій позиції перед останнім туром. Бенфіка ж максимум може претендувати на прохід в 1/16 фіналу, але для цього їй треба обов'язково перемагати та сподіватися на невдачі конкурентів.