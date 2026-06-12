Під час урочистої церемонії перед стартовим поєдинком між збірними Мексики та Південної Африки на стадіоні "Ацтека" журналісти та вболівальники помітили прапор Росії. Організатори чемпіонату розмістили його серед стягів інших країн-членів ФІФА, що прикрашали арену, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни влаштували огидну провокацію з прапором на матчі ЧС-2026

Які прапори були на стадіоні ЧС-2026?

Російську Федерацію досі не відсторонили від членства у ФІФА, тому її символіка була представлена на найпрестижнішому футбольному турнірі світу.

Російський триколор на чемпіонаті світу-2026 / Фото скриншот з трансляції церемонії відкриття

Поряд із прапорами інших країн на стадіоні майорів і український прапор.

Прапор України на стадіоні "Ацтека" у Мексиці / Фото скриншот з трансляції церемонії відкриття

Як пройшов матч-відкриття ЧС-2026?

Матч-відкриття чемпіонату світу з футболу 2026 року завершився переконливою перемогою збірної Мексики над командою Південно-Африканської Республіки з рахунком 2:0. Відкрив рахунок у матчі та на турнірі загалом Хуліан Кіньйонес.

Хавбек гостей Яя Сітоле отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

На 84-й хвилині команда ПАР залишилася вдев'ятьох – після перегляду VAR вилучили Тембу Зване за агресивний жест. Проте крупного рахунку не сталося, а на 90+2-й хвилині захисник Мексики Сесар Монтес також отримав пряму червону картку за грубий підкат. Таким чином, арбітр показав у матчі три червоні картки, що стало історичним рекордом для матчів-відкриття чемпіонатів світу.

Наприкінці поєдинку на поле вийшов 17-річний мексиканець Хільберто Мора, ставши шостим наймолодшим гравцем в історії ЧС.

Завдяки цій перемозі збірна Мексики очолила групу А. Інший матч цього квартету також уже завершився: Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією з рахунком 2:1.