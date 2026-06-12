Во время торжественной церемонии перед стартовым поединком между сборными Мексики и Южной Африки на стадионе "Ацтека" журналисты и болельщики заметили флаг России. Организаторы чемпионата разместили его среди флагов других стран-членов ФИФА, которые украшали арену, сообщает 24 Канал.

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Какие флаги были на стадионе ЧМ-2026?

Российскую Федерацию до сих пор не отстранили от членства в ФИФА, поэтому ее символика была представлена на самом престижном футбольном турнире мира.

Российский триколор на чемпионате мира-2026 / Фото скриншот из трансляции церемонии открытия

Наряду с флагами других стран на стадионе развевался и украинский флаг.

Флаг Украины на стадионе "Ацтека" в Мексике / Фото скриншот из трансляции церемонии открытия

Как прошел матч-открытие ЧМ-2026?

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года завершился убедительной победой сборной Мексики над командой Южно-Африканской Республики со счетом 2:0. Открыл счет в матче и на турнире в целом Хулиан Киньонес.

Полузащитник гостей Яя Ситоле получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

На 84-й минуте команда ЮАР осталась вдевятером – после просмотра VAR удалили Тембу Зване за агрессивный жест. Однако крупного счета не сложилось, а на 90+2-й минуте защитник Мексики Сесар Монтес также получил прямую красную карточку за грубый подкат. Таким образом, арбитр показал в матче три красные карточки, что стало историческим рекордом для матчей-открытий чемпионатов мира.

В конце поединка на поле вышел 17-летний мексиканец Хильберто Мора, став шестым самым молодым игроком в истории ЧМ.

Благодаря этой победе сборная Мексики возглавила группу А. Другой матч этой группы также уже завершился: Южная Корея одержала волевую победу над Чехией со счетом 2:1.