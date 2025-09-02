Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. Гра проходить за такими основними правилами:

  • на полі грають 7 гравців (6 польових і воротар)
  • до гри допускаються польові гравці з ампутаціями або вадами нижньої кінцівки, а воротарі – верхніх
  • польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць
  • гра складається з двох таймів по 25 хвилин із десятихвилинною перервою
  • розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле – 60x40 метрів)
  • використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців

Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.

Для багатьох любителів футболу ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, а також повернення до активного життя. До слова, у травні відбувся другий Всеукраїнський турнір з ампфутболу "Весняний Кубок Ліги Дужих".
 