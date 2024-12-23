Рішення суддів було одностайне – Олександр Усик переможець бою проти "Циганського короля". Після протистояння українець погодився битись з Даніелем Дюбуа.

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Зухвала поведінка Дюбуа

Даніель Дюбуа після реваншу Усик – Ф'юрі заявив, що має наміри достроково завершити бій проти українського чемпіона, повідомляє 24 канал з посиланням на Boxing News+.

Британський боксер також назвав місце проведення можливого поєдинку.

Прийшов мій час, я обіцяю перемогти Усика, я його точно здолаю. Цей бій буде на Вемблі. Я нокаутую Усика,

– сказав Дюбуа.

Довідка. Олександр Усик вже зустрічався з Даніелем Дюбуа у польському Вроцлаві у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Зазначимо, що колишній український боксер Володимир Кличко дав пораду Олександру Усику щодо можливого бою з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що Усик віддав чемпіонський пояс IBF переможцю поєдинку Джошуа – Дюбуа, у якому переміг Даніель. Британець став повноцінним чемпіоном світу, а Олександр втратив звання "абсолюту" через відмову від титулу.