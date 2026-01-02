Згадав про коріння: російський тенісист змінив громадянство на фоні санкцій у спорті
- Російський тенісист Данііл Сарксян змінив громадянство.
- Спортсмен тепер виступатиме під прапором Вірменії.
Російський спорт опинився під серйозними санкціями через початок повномасштабної війни в Україні. Не всі представник країни-терористки мають змогу виступати на міжнародних змаганнях.
Майже всі росіяни допускаються до турнірів лише у нейтральному статусі, тобто без прапора та гімну. Тож очікувано, що частина з них відмовляється від громадянства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sportaran.
До теми "Не фотографуюсь з російськими фашистами": українська тенісистка дорікнула іноземним колегам
Кого представлятиме тенісист з Росії?
Особливої популярності зміна громадянства набула в тенісі. Черговий представник Росії Данііл Сарксян вирішив відмовитись від паспорта країни-терористки.
З 2026 року Данііл представлятиме Вірменію. Сайт ATP вже змінив громадянство Сарксяна. Сам 19-річний спортсмен не коментував своє рішення виступати за нову країну.
Хлопець, який народився у Пермі, вже встиг відіграти один турнір під новим прапором. Данііл взяв участь у турнірі в туніському Монастірі категорії ITF M15, де вилетів вже у другому колі.
В рейтингу ATP Сарксян посідає 919 місце. Відзначимо, що після повномасштабного вторгнення в Україну вже кілька російських тенісисток змінили громадянство. Еліна Аванесян також стала вірменкою.
Дар'я Касаткіна тепер представлятиме Австралію, а Варвара Грачова – Францію. Нещодавно ж Анастасія Потапова оголосила, що отримала громадянство Австрії.
Що відомо про санкції проти росіян у спорті?
- З початком повномасштабної війни в Україні більшість спортивних федерацій відсторонили Росію від міжнародних змагань. Індивідуальним атлетам дозволяють брати участь лише в нейтральному статусі.
- При цьому їм потрібно ще довести свою неналежність до військових структур та непідтримку війни. У свою чергу команди з Росії не можуть грати в офіційних турнірах.
- Правда, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії. У кількох видах спорту представники терористів зможуть виступати під своїм прапором та гімном.
- На Олімпійських іграх же продовжує діяти принцип нейтральності. Російські спортсмени мають довести свою непричетність до військових структур та засвідчити непідтримку війни в Україні.