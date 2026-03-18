Суд скасував домашній арешт для футболіста, який побив військового ТЦК

Апеляційний суд Києва скасував нічний домашній арешт ексфутболіста Колоса-2 Данила Колесника. Тепер він перебуватиме під особистим зобов'язанням, раніше його пов'язували з побиттям військовослужбовця ТЦК.

Сам футболіст у своєму інстаграм розповів подробиці справи та підкреслив, що суд врахував усі обставини інциденту. Він також зазначив, що оцінювалась поведінка кожного учасника конфлікту.

Дивіться також Ставив на місце п'яних росіян: що відомо про футболіста, який побив військовослужбовця ТЦК

Що сказав Данило Колесник про перебіг справи?

Колесник розповів про те, як сталося зіткнення, хто кого переслідував та за яких обставин автомобіль ТЦК зачепив цивільного громадянина. За його словами, інцидент став наслідком емоційної перепалки між двома чоловіками.

Футболіст підкреслив, що поважає Збройні сили України, підтримує військових та захищає жінок, не залишаючись осторонь при несправедливості.

Вважаємо це рішення апеляційного суду важливим і справедливим

– зазначив футболіст.

Він також звернувся до колег-футболістів, які раніше публічно засудили його дії, закликавши бути об'єктивними та зваженими, а також до народних депутатів – взяти справу на особистий контроль задля забезпечення неупередженого розслідування.

Колесник закликав усіх учасників конфлікту припинити емоційне загострення та діяти спокійно й цивілізовано.

Зараз потрібні спокій, мудрість і бажання поставити крапку в цій історії,

– підсумував Данило Колесник.

Що відомо про ситуацію з Колесником та військовими ТЦК?