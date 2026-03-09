Футболіст Колесник після інциденту з ТЦК оприлюднив подяку від військових за допомогу армії
- Футболіст Данило Колесник оприлюднив подяку від військових за допомогу армії, датовану 20 грудня 2024 року.
- Колесник опинився в центрі скандалу з працівником ТЦК, що призвело до його відсторонення від клубу та порушення кримінального провадження.
Український футболіст Данило Колесник після скандалу з військовослужбовцями ТЦК знову з'явився в інстаграм, цього разу опублікувавши подяку від військових.
Колишній гравець Колоса-2 Данило Колесник показав у сторіз свого інстаграм подяку від 57-го окремого полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення за 2024 рік.
Що написали військові у подяці Колесника?
Подяка Колеснику датована 20 грудня 2024 року.
Як зазначається у офіційній подяці, допомога сприяє підвищенню морально-психологічного стану особового складу та стимулює їхню мотивацію виконувати визначені завдання з захисту територіальної цілісності України.
Дякую Вам за небайдужість до проблем військовослужбовців країни, сподіваюся і на подальшу плідну співпрацю у справі захисту нашої держави від ворога,
– говориться у тексті подяки.
Подяка Данилу Колесника від військових / Фото: скріншот з інстаграму Колесника
Що відомо про ситуацію Колесника з військовими ТЦК?
У лютому 2026 року він опинився в центрі скандалу після інциденту з працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), що призвело до його відсторонення від клубу та порушення кримінального провадження.
Колос оперативно відреагував: гравця відсторонили від тренувань і розірвали контракт. Вибачення президента клубу Андрія Засухи було опубліковане на офіційному сайті, у якому публічно вибачився перед українськими військовими, наголосивши, що насильство суперечить цінностям клубу, який від початку повномасштабної війни системно підтримує ЗСУ та військові родини.
Футболіст Колесник оголосив про продовження кар'єри у медіафутболі через свій інстаграм.