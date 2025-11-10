"Біло-сині" поступилися на своєму полі з рахунком 0:1. На це фіаско чинного чемпіона України відреагував Олег Саленко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.

Що сказав Саленко про матч Динамо – ЛНЗ?

Колишній форвард Динамо розповів, чи очікував на такий слабкий виступ рідної команди після розгромної перемоги над Зрінськи в Лізі конференцій (6:0). Він заявив, що вже давно закликає клуб до кардинальних змін і йому соромно дивитися на такі виступи киян.

"Може, вболівальники Динамо й вірили в диво, але ж потрібно розуміти, що кияни грали проти аматорів, які після 0:2 повністю розчинилися на полі. Ейфорії, яку всі відчули, не повинно було бути. А вчора Динамо в чемпіонаті грало з професіоналами. Мені соромно, як колишньому гравцеві цієї команди, а зараз, як шанувальнику, бачити такий рівень гри, не кажучи вже про результат, у виконанні динамівців. Усе залишилося на своїх місцях. Гри немає.

Ще і Ярмоленко зламався, від якого багато чого залежить. Я вже не раз говорив, але мене не чують, що потрібні кардинальні зміни. Не в образу ЛНЗ, але Динамо не мало права так програти. Що було від киян створено за матч? Нічого. А як так може бути? Як чемпіон країни може так грати? Це просто ганьба! Одна перемога у восьми поєдинках. Немає слів! Цей матч я дивився в компанії знайомих, які мені весь час ставили питання, не розуміючи, що відбувається з Динамо та куди воно біжить. Мені не було чим парирувати", – розповів Саленко.

До слова. Ця поразка стала другою поспіль для Динамо в УПЛ. До цього кияни не програвали в чемпіонаті України 42 гри, що є клубним рекордом.

