"Бело-синие" уступили на своем поле со счетом 0:1. На это фиаско действующего чемпиона Украины отреагировал Олег Саленко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.

Что сказал Саленко о матче Динамо – ЛНЗ?

Бывший форвард Динамо рассказал, ожидал ли на такое слабое выступление родной команды после разгромной победы над Зрински в Лиге конференций (6:0). Он заявил, что уже давно призывает клуб к кардинальным изменениям и ему стыдно смотреть на такие выступления киевлян.

"Может, болельщики Динамо и верили в чудо, но ведь нужно понимать, что киевляне играли против аматоров, которые после 0:2 полностью растворились на поле. Эйфории, которую все почувствовали, не должно было быть. А вчера Динамо в чемпионате играло с профессионалами. Мне стыдно, как бывшему игроку этой команды, а сейчас, как поклоннику, видеть такой уровень игры, не говоря уже о результате, в исполнении динамовцев. Все осталось на своих местах. Игры нет.

Еще и Ярмоленко сломался, от которого многое зависит. Я уже не раз говорил, но меня не слышат, что нужны кардинальные изменения. Не в обиду ЛНЗ, но Динамо не имело права так проиграть. Что было от киевлян создано за матч? Ничего. А как так может быть? Как чемпион страны может так играть? Это просто позор! Одна победа в восьми поединках. Нет слов! Этот матч я смотрел в компании знакомых, которые мне все время задавали вопросы, не понимая, что происходит с Динамо и куда оно бежит. Мне не было чем парировать", – рассказал Саленко.

К слову. Это поражение стало вторым подряд для Динамо в УПЛ. До этого киевляне не проигрывали в чемпионате Украины 42 игры, что является клубным рекордом.

Напомним, что после финального свистка итоги матча подвел Александр Шовковский. Он объяснил, почему "бело-синие" выглядели так неубедительно в поединке против ЛНЗ.

Как выступает Динамо в сезоне-2025/2026?