Киевляне уступили со счетом 0:1 из-за гола Евгения Пастуха в конце первого тайма. Своими впечатлениями от поединка после финального свистка поделился Александр Шовковский, сообщает 24 Канал со ссылкой на FootballHub.

Читайте также Судаков отметился красивым голом в матче чемпионата Португалии

Что сказал Шовковский о поражении Динамо?

Наставник "бело-синих" объяснил, почему команда выглядела так неубедительно и почти не создавала моментов. Он заявил, что его подопечным не хватило времени, чтобы восстановиться после матча против боснийского Зрински в Лиге конференций, в котором Динамо победило со счетом 6:0.

"Не хватало эмоций и свежести. Думаю, это главная причина поражения. Очень непросто играть через два дня на третий, а мы в таком графике... Последние матчи были очень изнурительными, даже тренировочный процесс было невозможно нормально построить. Желание сегодня было, а свежести – нет. На нас очень повлиял гол в раздевалку.

ЛНЗ – команда, которая меньше всего пропустила голов, они хорошо обороняются, очень плотно и действуют на контратаках. Мы предупреждали об этом игроков. Все быстрые атаки они делают благодаря передачам за спину сопернику. Мы не должны были этого допускать. Команды Пономарева всегда сильно готовы физически, тем более они готовились целую неделю к этой игре. В физическом плане у нас не было преимущества", – сказал Шовковский.

Также тренер Динамо высказался об Андрее Ярмоленко, который покинул поле из-за повреждения еще в первом тайме. Он заявил, что пока неизвестно, выбыл ли футболист надолго.

Относительно Ярмоленка, то все будет понятно в ближайшие дни. Сейчас что-то сказать невозможно,

– рассказал специалист.

Отметим, что после этого тура наступает пауза на международные матчи. В частности, сборная Украины сыграет против Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026.

Что известно о выступлениях Динамо в УПЛ?