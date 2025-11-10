Кияни поступилися з рахунком 0:1 через гол Євгена Пастуха наприкінці першого тайму. Своїми враженнями від поєдинку після фінального свистка поділився Олександр Шовковський, повідомляє 24 Канал із посиланням на FootballHub.

Що сказав Шовковський про поразку Динамо?

Наставник "біло-синіх" пояснив, чому команда виглядала так непереконливо й майже не створювала моментів. Він заявив, що його підопічним забракло часу, щоб відновитися після матчу проти боснійського Зрінськи в Лізі конференцій, у якому Динамо перемогло з рахунком 6:0.

"Не вистачало емоцій і свіжості. Думаю, це головна причина поразки. Дуже непросто грати через два дні на третій, а ми в такому графіку... Останні матчі були дуже виснажливими, навіть тренувальний процес було неможливо нормально побудувати. Бажання сьогодні було, а свіжості – ні. На нас дуже вплинув гол у роздягальню.

ЛНЗ – команда, яка найменше пропустила голів, вони добре обороняються, дуже щільно та діють на контратаках. Ми попереджали про це гравців. Усі швидкі атаки вони роблять завдяки передачам за спину супернику. Ми не мали цього допускати. Команди Пономарьова завжди сильно готові фізично, тим більше вони готувалися цілий тиждень до цієї гри. У фізичному плані в нас не було переваги", – сказав Шовковський.

Також тренер Динамо висловився про Андрія Ярмоленка, який залишив поле через пошкодження ще в першому таймі. Він заявив, що поки невідомо, чи вибув футболіст надовго.

Щодо Ярмоленка, то все буде зрозуміло найближчими днями. Зараз щось сказати неможливо,

– розповів спеціаліст.

Зазначимо, що після цього туру наступає пауза на міжнародні матчі. Зокрема, збірна України зіграє проти Франції та Ісландії у відборі на ЧС-2026.

