"Повинен заплатити за цю зраду": легенда НХЛ розкритикував Орбана через зв'язки з Росією
Легендарний чеський воротар, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек регулярно коментує питання світової політики та російсько-української війни. Після чергового політичного скандалу він розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Раніше очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що Віктор Орбан нібито передає інформацію про Європейський Союз міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. У відповідь Гашек оприлюднив у соцмережі X заяву, в якій звинуватив прем'єр-міністра Угорщини у зраді та співпраці з Кремлем.
Що сказав Гашек про Орбана?
За його словами, передача важливої інформації про ЄС російському керівництву, зокрема Володимиру Путіну, є серйозною загрозою і має отримати відповідну реакцію.
Співпраця Орбана з Лавровим – це ще один доказ того, що чинний прем'єр Угорщини не лише зрадник, а й злочинець. Передача важливих матеріалів про ЄС найбільшому диктатору і терористу у світі, Путіну, – це серйозний злочин. Орбан повинен заплатити за цю зраду,
– написав Гашек.
Домінік Гашек вважається однією з найвизначніших постатей в історії НХЛ. Після завершення професійної кар'єри він активно висловлюється щодо політичних подій і послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Зокрема, Гашек неодноразово закликав міжнародну спортивну спільноту відсторонити російських спортсменів від участі в змаганнях, якщо вони не засуджують агресивні дії Росії.
Які заяви раніше робив Гашек?
- Домінік Гашек прокоментував можливу зустріч Джей Ді Венса з Віктором Орбаном, різко розкритикувавши обох політиків і назвавши їх "зрадниками".
Водночас Гашек неодноразово виступає з критикою міжнародних спортивних організацій, зокрема МОК та НХЛ, через допуск російських спортсменів навіть у нейтральному статусі. Він вважає такі рішення фактично "рекламою війни" та способом легітимізації російської агресії.
Окремо в контексті Паралімпійських ігор-2026 Гашек також засудив допуск російських атлетів, назвавши це "рекламою війни Росії проти України". За його словами, подібні кроки міжнародних спортивних структур можуть мати не лише спортивні, а й політичні наслідки, потенційно впливаючи на перебіг війни.