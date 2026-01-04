Мародери викрали цінну річ у Ентоні Джошуа після моторошної аварії у Нігерії

Напередодні Нового року відомий боксер Ентоні Джошуа потрапив у неприємну ситуацію. Спортсмен потрапив у смертельне ДТП в Нігерії.

Автомобіль із британцем врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули двоє людей. Сам Джошуа вижив, але все одно неприємності продовжили його переслідувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ACD MMA.

Що сталось після ДТП із Джошуа?

Як розповів дядько Ентоні, у боксера вкрали телефон на місці аварії. Він емоційно засудив непрофесійні дії правоохоронців під час та після ДТП.

Коли люди мали допомогти, ви бачите, як вони дістають телефони, щоб знімати відео. Більш того, вони крадуть у потерпілих. Це неправильно. Навіть телефон Джошуа був викрадений під час аварії. Така поведінка має бути покарана. Поліція має вчасно прибути на місце ДТП та обмежувати територію. Засуджую недбале відношення уряду до всього, що пов'язане із екстреними ситуаціями,

– розповів родич Джошуа.

Відомо, що причиною ДТП стало перевищення швидкості автівкою, де знаходився "Ей-Джей". Той завітав у Нігерію, яка є для нього другою Батьківщиною, під час відпустки. Sky Sports повідомляє, що водію вже висунули звинувачення щодо порушень правил керування.

Сам боксер в останній момент пересів з переднього сидіння, поступившись місцем своєму тренеру Латіфі Айоделе. У підсумку той загинув, як і інший тренер Джошуа Сіна Гамі.

Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?