"Це сон при температурі 39": колишній промоутер Усика оцінив бій Джошуа проти Пола

У ніч з 19 на 20 грудня в Маямі відбулося велике шоу боксу. У його головному поєдинку на ринзі зійшлися американський блогер Джейк Пол і колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа.

Британський боксер підтвердив статус фаворита, нокаутувавши суперника в шостому раунді. Своїми думками щодо цього протистояння поділився український промоутер Олександр Красюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

До теми Джошуа – Пол: результат і відеоогляд вогняного бою у США

Що сказав Красюк про бій Джошуа – Пол?

Експерт розповів, що йому сподобалося шоу. Він похвалив американського інфлюенсера, який протримався набагато довше, ніж йому прогнозували спеціалісти.

Це сон при температурі 39. Маю віддати належне Джейку за його "яйця" – усвідомлювати, що станеться, і все одно намагатись щось вдіяти. Найбільше сподобалась повна арена людей, які раніше боксом би не зацікавились. А завдяки герою із ютубу – прийшли в арену. Це вражає,

– заявив Красюк.

Також колишній промоутер Усика висловився про перспективи Джошуа. Він вважає, що той готовий знову повернутися до когорти найкращих і назвав його наступного суперника.

"Джошуа скинув іржу та готовий повертатись у справжній бокс. І той виклик після перемоги – не випадковість. Очікуємо Джошуа – Ф'юрі восени", – сказав Олександр.

Довідка. Після поєдинку Джошуа кинув виклик Ф'юрі. Він заявив, що нарешті треба припинити балачки в інтернеті, а зустрітися в ринзі та поговорити кулаками.

Зазначимо, що Джошуа 15 місяців не бився до поєдинку проти Пола. Він закрив поразку від Даніеля Дюбуа, якому поступився у вересні 2024 року в битві за чемпіонський пояс IBF.

Що відомо про бій Джошуа – Пол?