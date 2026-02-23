"Вписав себе в історію ганьби світового спорту": Світоліна – про рішення МОК щодо Гераскевича

Українська тенісистка різко відреагувала на рішення МОК щодо відсторонення Гераскевича від Олімпіади, назвавши його "ганебним". Світоліна підкреслила, що такі дії залишать слід у світовому спорті.

Еліна підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича. На своїй сторінці в інстаграмі тенісистка подякувала українському олімпійцю за гідність та розкритикувала рішення МОК.

Що сказала Еліна?

Світоліна, яка неодноразово підкреслювала свою підтримку українським спортсменам і народу, вкотре продемонструвала, що для неї спортивні цінності – не лише про гру на корті, але й про принципи, мораль та честь у всьому світі.

Міжнародний олімпійський комітет вписав себе в історію ганьби світового спорту. Дякую за гідність, Владиславе,

– написала Світоліна.

Суперечка навколо рішення МОК

Одна з ключових подій на Олімпійських іграх-2026 – дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича через використання ним спортивного шолома пам’яті.

Тенісистка, яка давно виступає за чесність і принципи у спорті, не лише висловила слова підтримки Гераскевичу, а й нагадала про важливість людської гідності та поваги до спортсменів з різних країн у колективних змаганнях.

Світоліна зазначила, що спостерігати за такими подіями важко, але важливо стояти на боці справедливості та підтримувати тих, хто опинився під тиском несправедливих рішень.

Як Гераскевич критикує МОК?