Хоче ще дітей: Світоліна заговорила про завершення кар'єри після вильоту з Ролан Гаррос

Перша ракетка України розповіла про свої подальші плани у кар'єрі. Спортсменка запевнила, що до 38 років вона виступати на професійному рівні не планує.

Українка Еліна Світоліна завершила свій шлях на другому турнірі Grand Slam Ролан Гаррос. Одеситка дійшла до чвертьфіналу, де у двох сетах поступилась Ізі Швьонтек.

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Залишилось грати недовго

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на The Tennis Letter, після цього турніру Еліна заговорила про завершення кар'єри. 30-річна спортсменка прокоментувала можливість тривалості її кар'єри до 38 років.

Саме стільки нині чоловіку Світоліної Гаелю Монфісу, який продовжує свою кар'єру. Еліна зізналась, що має в планах народження дітей, тому її кар'єра не триватиме ще вісім років.

Я не хотіла б грати так довго, я хочу ще дітей. Хочу просто щасливо вийти на пенсію і не грати аж стільки. Я вже стільки років у турі, іноді це буває важко. Буває самотньо. Для мене буде цілком нормально завершити кар’єру раніше, ніж віці Гаеля,

– заявила Світоліна.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Світоліна виграла 502 матчі з 769-ти. На її рахунку 18 титулів, серед яких і тріумф у Підсумковому турнірі у 2018 році.

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Також українка брала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 та доходила до трьох півфіналів турнірів Grand Slam. Наразі Світоліна посідає 14 місце у рейтингу WTA.