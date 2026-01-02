Команда Гансі-Дітера Фліка зіграє на виїзді проти Еспаньйола. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Оце так "Війна все руйнує": легенда Реала розповів про важке дитинство під обстрілами

Що відомо перед матчем Еспаньйол – Барселона?

Це буде зустріч двох команд із верхньої частини турнірної таблиці Ла Ліги. Еспаньйол у 17-ти поєдинках набрав 33 бали та замикає топ-5 найкращих команд поточного сезону іспанської першості 2025 – 2026. Відставання від лідера сезону, яким є Барселона, складає аж 13 очок.

Відзначимо, що каталонський гранд випереджає найближчого переслідувача, яким є мадридським Реал, на 4 пункти.

Обидва колективи із гарним настроєм та переможно закінчили для себе 2025-й рік. Барселона на виїзді "всуху" переграла Вільярреал 2:0. До слова, "жовта субмарина" вже із 39-ї хвилини першого тайму грала у меншості після вилучення центрбека Ренату Вейги. Натомість Еспаньйол відібрав у гостях очки в Атлетік Більбао 2:1.

Прогноз букмекера

Барселона є явною фавориткою майбутнього протистояння по лінії betking. Перемогу "блаугранас" оцінюють в 1,53, тоді як успіх Еспаньйола – 5,33. Нічия – 4,50.

Ймовірно, що гра не буде надто результативною. На тотал голів у матчі менше 2,5 дають коефіцієнт 1,76.

*Коефіцієнти подані станом на 12:42 01.01.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Каталонці отримали підсилення перед грою?

Іспанське видання Marca повідомило про повернення до команди захисника Рональда Араухо. Футболіст брав місячну перерву у виступах через психологічне виснаження.

Останньою крапкою у терпінні гравця стала критика, яка полилась на нього після вилучення у матчі Ліги чемпіонів проти лондонського Челсі (25 листопада 2025 року). У тому поєдинку "блаугранас" були нищівно розгромлені у Лондоні 3:0, а Араухо отримав червону картку на 44-й хвилині зустрічі.

У поточному сезоні 2025 – 2026 Араухо взяв участь у 15-ти поєдинках Барселони, у яких відзначився 2 голами. 26-річний центрбек має чинний контракт із "блаугранас" до кінця червня 2031 року (дані Transfermarkt).

Як Еспаньйол і Барселона грали між собою?

Команди вже грали між собою 218 разів. Барселона володіє колосальною перевагою за кількістю перемог – 128 проти 44-х звитяг в Еспаньйола. Ще 46 ігор завершувались нічиєю.

У минулому сезоні 2024 – 2025 колективи двічі грали у рамках Ла Ліги. В обидвох поєдинках успіх здобували каталонці – 3:1 та 2:0.

Цікаво, що найкращим бомбардиром очних протистоянь продовжує залишатись Ліонель Мессі. На рахунку аргентинця аж 25 голів у ворота Еспаньйола.

Додамо. що титулований колишній футболіст Марко ван Бастен назвав 18-річного Ламіна Ямаля з Барселони найкращим футболістом сучасності.