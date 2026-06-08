У ДТП трагічно загинув 22-річний гравець європейської збірної

Федерація футболу Косова повідомила про загибель 22 річного футболіста албанського клубу АФ Ельбасані та колишнього гравця молодіжної збірної Косова U-21 Фатьона Буньяку. Спортсмен загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Трагедія трапилася після опівночі 7 червня на дорозі між Приштиною та Митровицею. Про це повідомляє Balkanweb.com.

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Президент Федерації футболу Косова Агім Адемі разом із керівниками організації відвідав родину Буньяку, висловивши співчуття та підтримку.

Фатьона завжди пам'ятатимуть як відданого молодого чоловіка з великими мріями та особливою любов'ю до футболу. У ці важкі хвилини ми з вами і молимося, щоб ви знайшли сили витримати цей великий біль,

– зазначив Адемі.

У своїй офіційній заяві Федерація футболу Косова додала: "Ще раз висловлюємо щирі співчуття родині Буньяку, друзям, товаришам по команді та всім, хто знав Фатьона, розділяючи біль цієї великої втрати. Спочивай з миром, Фатьоне!".

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