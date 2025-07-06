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Sport News 24 Інші види спорту Стартував аж 19-им: сенсаційний пілот з Німеччини вперше в кар'єрі потрапив на подіум Формули-1
6 липня, 21:13
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Стартував аж 19-им: сенсаційний пілот з Німеччини вперше в кар'єрі потрапив на подіум Формули-1

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Ніко Гюлькенберг вперше в кар'єрі потрапив на подіум Формули-1.
  • Пілот Заубера посів третє місце на гран-прі Великої Британії.
  • Перемогу святкував Ландо Норріс з Макларена.

Ніко Гюлькенберг близький до того, щоб опинитися у топ-десятці пілотів в історії Формули-1 за кількістю проведених етапів. Втім лише зараз німцю вдалось здобути дебютний подіум.

У Формулі-1 триває 76-ий сезон в історії. Черговий етап 2025 року пройшов у Великій Британії на легендарному автодромі у Сільверстоуні, повідомляє 24 Канал.

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Неймовірний ривок Гюлькенберга

Поул-позишн здобув Макс Ферстаппен, що давало надії для Ред Булл на фініш попереду фаворитів з Макларен. Проте нідерландець не зміг нав'язати конкуренцію британській команді.

Норріc та Піастрі вп'яте в сезоні забрали перші два місця, випередивши пелотон більш ніж на півхвилини. Тріумф дістався Ландо, який скоротив відставання від Піастрі в індивідуальному заліку.

Результати гран-прі Великої Британії-2025:

  1. Ландо Норріс (Макларен)
  2. Оскар Піастрі (Макларен) +6,812
  3. Ніко Гюлькенберг (Заубер) +34,742
  4. Льюїс Гемілтон (Феррарі) +39,812
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +56,781
  6. П'єр Гаслі (Альпін) +59,857
  7. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:00,603
  8. Александер Албон (Вільямс) +1:04,135
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:05,858
  10. Джордж Расселл (Мерседес) +1:10,674

Втім головним героєм гран-прі став пілот Заубера Ніко Гюлькенберг. 37-річний німець стартував аж з 19 місця, але зумів прорватися на подіум та посів третє місце.

Для "Халка" це перший подіум в його довгій кар'єрі, яка триває аж з 2010 року. За цей час Ніко проїхав аж 239 етапів, але найвищим його місце було четверте. Він тричі фінішував за крок від подіуму.

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Після цього гран-прі у Формулі-1 наступив екватор. Пілоти проїхали 12 з 24-х етапів, а в боротьбі за чемпіонство лишаються лише двоє гонщиків Макларен. Тим часом в Кубку конструкторів Феррарі трохи відірвався від Мерседеса.

Індивідуальний залік пілотів:

  1. Оскар Піастрі (Макларен) – 234
  2. Ландо Норріс (Макларен) – 226
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 165
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 147
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 119
  6. Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 103
  7. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 63
  8. Александер Албон (Вільямс) – 46
  9. Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 37
  10. Естебан Окон (Хаас) – 23

Залік в Кубку конструкторів:

  1. Макларен – 442
  2. Феррарі – 222
  3. Мерседес – 210
  4. Ред Булл – 172
  5. Вільямс – 59
  6. Заубер – 41
  7. РБ – 36
  8. Астон Мартін – 36
  9. Хаас – 29
  10. Альпін – 19