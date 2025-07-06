Стартував аж 19-им: сенсаційний пілот з Німеччини вперше в кар'єрі потрапив на подіум Формули-1
- Ніко Гюлькенберг вперше в кар'єрі потрапив на подіум Формули-1.
- Пілот Заубера посів третє місце на гран-прі Великої Британії.
- Перемогу святкував Ландо Норріс з Макларена.
Ніко Гюлькенберг близький до того, щоб опинитися у топ-десятці пілотів в історії Формули-1 за кількістю проведених етапів. Втім лише зараз німцю вдалось здобути дебютний подіум.
У Формулі-1 триває 76-ий сезон в історії. Черговий етап 2025 року пройшов у Великій Британії на легендарному автодромі у Сільверстоуні, повідомляє 24 Канал.
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Неймовірний ривок Гюлькенберга
Поул-позишн здобув Макс Ферстаппен, що давало надії для Ред Булл на фініш попереду фаворитів з Макларен. Проте нідерландець не зміг нав'язати конкуренцію британській команді.
Норріc та Піастрі вп'яте в сезоні забрали перші два місця, випередивши пелотон більш ніж на півхвилини. Тріумф дістався Ландо, який скоротив відставання від Піастрі в індивідуальному заліку.
Результати гран-прі Великої Британії-2025:
- Ландо Норріс (Макларен)
- Оскар Піастрі (Макларен) +6,812
- Ніко Гюлькенберг (Заубер) +34,742
- Льюїс Гемілтон (Феррарі) +39,812
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +56,781
- П'єр Гаслі (Альпін) +59,857
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:00,603
- Александер Албон (Вільямс) +1:04,135
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:05,858
- Джордж Расселл (Мерседес) +1:10,674
Втім головним героєм гран-прі став пілот Заубера Ніко Гюлькенберг. 37-річний німець стартував аж з 19 місця, але зумів прорватися на подіум та посів третє місце.
Для "Халка" це перший подіум в його довгій кар'єрі, яка триває аж з 2010 року. За цей час Ніко проїхав аж 239 етапів, але найвищим його місце було четверте. Він тричі фінішував за крок від подіуму.
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Після цього гран-прі у Формулі-1 наступив екватор. Пілоти проїхали 12 з 24-х етапів, а в боротьбі за чемпіонство лишаються лише двоє гонщиків Макларен. Тим часом в Кубку конструкторів Феррарі трохи відірвався від Мерседеса.
Індивідуальний залік пілотів:
- Оскар Піастрі (Макларен) – 234
- Ландо Норріс (Макларен) – 226
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 165
- Джордж Расселл (Мерседес) – 147
- Шарль Леклер (Феррарі) – 119
- Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 103
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 63
- Александер Албон (Вільямс) – 46
- Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 37
- Естебан Окон (Хаас) – 23
Залік в Кубку конструкторів:
- Макларен – 442
- Феррарі – 222
- Мерседес – 210
- Ред Булл – 172
- Вільямс – 59
- Заубер – 41
- РБ – 36
- Астон Мартін – 36
- Хаас – 29
- Альпін – 19