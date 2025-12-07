Ферстаппен виграв гран-прі Абу-Дабі, але програв сезон: результати фінального етапу сезону Ф-1
- Макс Ферстаппен виграв гран-прі Абу-Дабі, позаду нього фінішували пілоти Макларен.
- Ландо Норріс став третім та виграв перше чемпіонство в кар'єрі.
На автодромі "Яс-Маріна" в Абу-Дабі відбувся останній етап сезону 2025 року з автоперегонів класу "Формула-1". Гонка подарувала фанатам нового чемпіона.
Кваліфікацію впевнено виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Під час суботнього заїзду він продемонстрував аж два найшвидших кола, повідомляє 24 Канал.
Як завершилось гран-прі Абу-Дабі?
Проте все одно у виграшній позиції були гонщики Макларен, які фінішували на 2 – 3 місці. Тим паче, що саме Норріс був вище, а його перевага у загальному заліку була непоганою.
Ландо достатньо було приїхати на подіумі, щоб гарантовано стати чемпіоном. Ферстаппен же свою місію виконав майже бездоганно. Нідерландець випередив Норріса суто на швидкості.
Головним же суперником пілота Ред Булл був Оскар Піастрі, який на старті вдало обійшов Норріса. Австралієць певний час лідирував завдяки тому, що Макс раніше пішов на піт-стоп.
Втім після своєї зупинки Оскар повернувся на другу сходинку. Норріс же захищав своє третє місце в боротьбі із Шарлем Леклером. Гонщик Феррарі тримався поруч із Ландо, але нав'язати серйозну боротьбу так і не зміг.
Результати гран-прі Абу-Дабі:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норріс (Макларен) +12.694
- Оскар Піастрі (Макларен) +16.572
- Шарль Леклер (Феррарі) +23.279
- Джордж Расселл (Мерседес) +48.563
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:07.562
- Естебан Окон (Хаас) +1:09.876
- Льюїс Гемілтон (Феррарі) +1:12.670
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:14.523
- Олівер Берман (Хаас) +1:16.166
- Ніко Гюлькенберг (Заубер) +1:19.014
- Габріель Бортолето (Заубер) +1:21.043
- Карлос Сайнс (Вільямс) +1:22.158
- Юкі Цунода (Ред Булл) +1:23.794
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +1:24.399
- Александер Албон (Вільямс) +1:30.327
- Ісак Аджар (РБ) +1 коло
- Ліам Лоусон (РБ) +1 коло
- П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло
- Франко Колапінто (Альпін) +1 коло
Хто став чемпіоном сезону?
Таким чином, Ферстаппен виграв восьме гран-прі цього сезону, але захистити чемпіонський титул йому все ж не вдалось. Вперше за п'ять років чемпіоном стає не Макс.
Перший титул в кар'єрі здобуває Ландо Норріс, який випереджає пілота Ред Булл всього на два бали в індивідуальному заліку. Наступний сезон стартує 8 березня 2026 року в Австралії.
Індивідуальний залік пілотів:
- Ландо Норріс (Макларен) – 423
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 421
- Оскар Піастрі (Макларен) – 410
- Джордж Расселл (Мерседес) – 319
- Шарль Леклер (Феррарі) – 242
- Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 156
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 150
- Александер Албон (Вільямс) – 73
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 64
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 56
- Ісак Аджар (РБ) – 51
- Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 50
- Олівер Берман (Хаас) – 43
- Ліам Лоусон (РБ) – 38
- Естебан Окон (Хаас) – 38
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 33
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32
- П'єр Гаслі (Альпін) – 22
- Габріель Бортолето (Заубер) – 19
- Франко Колапінто (Альпін) – 0
- Джек Дуен (Альпін) – 0