Ферстаппен виграв гран-прі Абу-Дабі, але програв сезон: результати фінального етапу сезону Ф-1

На автодромі "Яс-Маріна" в Абу-Дабі відбувся останній етап сезону 2025 року з автоперегонів класу "Формула-1". Гонка подарувала фанатам нового чемпіона.

Кваліфікацію впевнено виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Під час суботнього заїзду він продемонстрував аж два найшвидших кола, повідомляє 24 Канал.

Як завершилось гран-прі Абу-Дабі?

Проте все одно у виграшній позиції були гонщики Макларен, які фінішували на 2 – 3 місці. Тим паче, що саме Норріс був вище, а його перевага у загальному заліку була непоганою.

Ландо достатньо було приїхати на подіумі, щоб гарантовано стати чемпіоном. Ферстаппен же свою місію виконав майже бездоганно. Нідерландець випередив Норріса суто на швидкості.

Головним же суперником пілота Ред Булл був Оскар Піастрі, який на старті вдало обійшов Норріса. Австралієць певний час лідирував завдяки тому, що Макс раніше пішов на піт-стоп.

Втім після своєї зупинки Оскар повернувся на другу сходинку. Норріс же захищав своє третє місце в боротьбі із Шарлем Леклером. Гонщик Феррарі тримався поруч із Ландо, але нав'язати серйозну боротьбу так і не зміг.

Результати гран-прі Абу-Дабі:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норріс (Макларен) +12.694 Оскар Піастрі (Макларен) +16.572 Шарль Леклер (Феррарі) +23.279 Джордж Расселл (Мерседес) +48.563 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:07.562 Естебан Окон (Хаас) +1:09.876 Льюїс Гемілтон (Феррарі) +1:12.670 Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:14.523 Олівер Берман (Хаас) +1:16.166 Ніко Гюлькенберг (Заубер) +1:19.014 Габріель Бортолето (Заубер) +1:21.043 Карлос Сайнс (Вільямс) +1:22.158 Юкі Цунода (Ред Булл) +1:23.794 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +1:24.399 Александер Албон (Вільямс) +1:30.327 Ісак Аджар (РБ) +1 коло Ліам Лоусон (РБ) +1 коло П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло Франко Колапінто (Альпін) +1 коло

Хто став чемпіоном сезону?

Таким чином, Ферстаппен виграв восьме гран-прі цього сезону, але захистити чемпіонський титул йому все ж не вдалось. Вперше за п'ять років чемпіоном стає не Макс.

Перший титул в кар'єрі здобуває Ландо Норріс, який випереджає пілота Ред Булл всього на два бали в індивідуальному заліку. Наступний сезон стартує 8 березня 2026 року в Австралії.

Індивідуальний залік пілотів: