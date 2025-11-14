Чи засудили Україну: відомий суддя висловився про непризначений пенальті у ворота Франції
- Збірна України програла Франції 0:4 у кваліфікації ЧС-2026.
- Суддя не призначив пенальті на користь України у спірному епізоді з Єгором Назариною.
- Ексарбітр ФІФА Сергій Шебек розібрав момент з можливим фолом з боку Дайо Упамекано.
Збірна України з футболу невдало відіграла свій п'ятий матч кваліфікації ЧС-2026. Команда Сергія Реброва розгромно поступилась Франції.
Віцечемпіони світу забили чотири "сухих" м'ячі у ворота Анатолія Трубіна. Проте у матчі був момент, коли гра могла піти за сценарієм збірної України, повідомляє 24 Канал з посиланням на UA-Football.
Чи був пенальті на Назарині?
На 48-й хвилині матчу проти Франції Єгор Назарина отримав м'яч у карному майданчику господарів та у намаганні приборкати його впав після контакту із Дайо Упамекано. Суддя пішов переглядати VAR на предмет можливого пенальті.
У підсумку рефері вирішив не вказувати на позначку, через що рахунок залишився 0:0. Ексарбітр ФІФА Сергій Шебек висловив свою думку про рішення судді.
Мені не зрозуміло, навіщо арбітр VAR покликав Вінчича дивитися цей епізод, Суддя у полі правильно розібрався в єдиноборстві між Назариною та Упамекано та продовжив гру. Французький захисник встиг виштовхнути м'яча з-під ноги Назарини, а потім стався між ними контакт. Тут головне питання: хто першим зіграв у м'яч? Відповідь очевидна – Упамекано. Тож і порушення немає,
– вважає Шебек.
Зазначимо, що одразу після того моменту арбітр поставив пенальті вже у ворота збірної України. Михавко збив Олісе у власному майданчику, після чого Мбаппе відкрив рахунок.
Загалом же збірна України не завдала жодного удару у площину воріт Меньяна згідно зі статистикою на сайті УЄФА. Ця поразка стала найбільшою для нашої команди під керівництвом Сергія Реброва.
Що далі для збірної України?
- Команда Сергія Реброва має порівну очок із Ісландією, але поступається скандинавам за різницею м'ячів. Саме проти скандинавів і зіграє наша збірна в останньому турі кваліфікації на ЧС-2026.
- Вирішальний матч відбудеться 16 листопада у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом. Перемога подарує нашій команді путівку у плей-оф, тоді як нічия або поразка закриють двері на Мундіаль перед командою Реброва.
- В разі проходу в стикові матчі на Україну чекатимуть ще дві гри у березні, які потрібно вигравати. Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.