Востаннє Тайсон бився на професійному рівні у грудні 2024-го, коли поступився Олександру Усику. Промоутер Ф'юрі Френк Воррен прокоментував майбутній бій свого підлеглого, повідомляє 24 Канал з посиланням на BoxNation.

До теми Знову захотів "в черешню": Ф'юрі натякнув на можливий третій бій проти Усика

Чи буде бій проти Джошуа?

Головним кандидатом на роль суперника Ф'юрі мав стати Ентоні Джошуа. Проте наразі продовження боксерської кар'єри "Ей Джеєм" є під питанням.

Наприкінці 2025 року Джошуа потрапив у смертельне ДТП в Нігерії, де дивом вижив. У свою чергу Воррен висловив свою думку щодо бою проти Ентоні.

Має бути велика пропозиція. Якщо Тайсон отримає те, чого очікує, думаю, він битиметься. Але не так давно з "Ей Джеєм" сталася жахлива річ. Це жахлива автокатастрофа, в якій загинули двоє його друзів. Це був би бій, про який усі говорили і над яким би працювали. Він мав відбутися наприкінці наступного літа. Але хто взагалі зараз говоритиме про це з Ентоні? Я впевнений, це останнє, про що він хоче чути зараз,

– заявив Воррен.

Що відомо про ДТП із Джошуа?

Зазначимо, що автомобіль із Джошуа перевищив швидкість на магістралі в Нігерії та врізався у вантажівку на узбіччі. В результаті інциденту загинули двоє тренерів британця Латіфі Айоделе та Сіна Гамі.

Sky Sports повідомляє, що водію вже висунули звинувачення щодо порушень правил керування. Сам Джошуа отримав незначні поранення та вже виписаний з госпіталю.

До слова сам Ентоні в останній момент пересів з переднього сидіння. Він поступився місцем попереду Латіфі Айоделе, який зрештою і загинув.

Що відомо про кар'єру Тайсона Ф'юрі?