24 вересня, 09:00
3

Судаков запалює в Португалії: українець вдруге забив за Бенфіку та став найкращим гравцем матчу

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Георгій Судаков забив гол у матчі Бенфіка – Ріу Аве в чемпіонаті Португалії.
  • Українець став найкращим гравцем матчу з оцінкою 8,1 від Whoscored.
  • Гравець вже має на своєму рахунку по два голи та асисти у новому клубі.

Вихованець Шахтаря Георгій Судаков продовжує завойовувати любов фанатів Бенфіки. Українець забив у другому матчі поспіль за "орлів".

Бенфіка відіграла черговий матч у чемпіонаті Португалії 2025-2026. Це була перенесена гра першого туру, а в суперниках був скромний Ріу Аве, повідомляє 24 Канал.

Як Судаков забив за Бенфіку?

Лісабонський клуб викликає особливу увагу з боку українських фанів через двох наших земляків. В старті португальці вийшли як Анатолій Трубін, так і Георгій Судаков.

Останній все більше закріплюється в ролі гравця основи "орлів". В минулих двох матчах Георгій записав на свій рахунок два асисти та гол. Тепер же йому вдалось продовжити успішну серію в грі проти Ріу Аве.

Бенфіка довго не могла зламати оборону непоступливих гостей. Проте на 86-й хвилині українець вдало відкрився під простріл від Лукебакіо та вразив ворота.

Зрештою цей гол зробив Георгія найкращим гравцем матчу Бенфіка – Ріу Аве. Відомий статистичний портал Whoscored оцінив виступ Судакова оцінкою 8,1.


Георгій Судаков отримав нагороду найкращому гравцю матчу / фото ФК Бенфіка

Здавалось, що м'яч Судакова принесе лісабонцям перемогу. Ріу Аве майже весь матч просидів у обороні, однак зміг результативно огризнутися у компенсований час.

Андре Луїс ефектно пробив з-за меж карного майданчика, змусивши Трубіна лише спостерігати за м'ячем у сітці воріт. Таким чином, Бенфіка вперше втрачає очки під керівництвом Жозе Моурінью.

Огляд матчу Бенфіка – Ріу Аве: дивитися відео

Георгій Судаков у Бенфіці

  • Півзахисник Шахтаря приєднався до "орлів" наприкінці серпня. Судаков відправився в оренду, проте в угоді є опція обов'язкового викупу гравця наступного літа.
  • За цю оренду "орли" заплатили Шахтарю близько 6,5 мільйона євро. Сума викупу становитиме 20,5 мільйона, тобто сумарно "гірники" зароблять на Георгієві мінімум 27 мільйонів.
  • Крім того, Шахтар матиме змогу заробити ще до шести мільйонів бонусами, а також отримає 40% від перепродажу гравця.
  • Судаков відіграв вже чотири матчі за португальську команду, записавши на свій рахунок по два голи та асисти. При цьому за цей час у Бенфіці змінився головний тренер.
  • Після шести турів чемпіонату Португалії Бенфіка посідає третє місце в турнірній таблиці. Спортинг відірвався на один бал, тоді як Порту поки йде без втрат, маючи +4 очки.