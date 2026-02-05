Маліновський підкорив Італію: божевільний гол українця визнаний найкращим у Серії А

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський залишається одним із лідерів італійського Дженоа. Хавбек оговтався після низки травм і почав запалювати.

Особливо ударним для Руслана вийшов січень, протягом якого він оформив аж чотири результативні дії в чемпіонаті. Як наслідок, офіційний сайт Серії А відзначив українця.

Як Руслан отримав визнання у Серії А?

У матчі 22-го туру Маліновський відзначився суперголом у ворота Болоньї. Українець вийшов на поле на 55-й хвилині за рахунку 0:2 на користь суперника і вже за сім хвилин розпочав камбек Дженоа.

Руслан ефектно приклався до м'яча під час стандарту та вразив ворота кіпера суперників з дальньої відстані. У підсумку Серія А визнала цей м'яч хавбека найкращим у чемпіонаті Італії в січні.

Гол Маліновського став найкращим у Серії А: дивитися відео

У підсумку Дженоа оформила неймовірний камбек у тій грі, здобувши перемогу 3:2. Загалом протягом минулого місяця Маліновський записав на свій рахунок 2 голи та 2 асисти у шести матчах за генуезців.

До слова, нещодавно Руслан побив неймовірний рекорд Андрія Шевченка в Серії А. За свою кар'єру Маліновський оформив 30 результативних передач в чемпіонаті Італії, ставши лідером серед українців за цим показником.

Маліновський у Дженоа: що відомо?