Поєдинок Інтер – Наполі відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

Що відомо про протистояння Інтер – Наполі?

Це буде зустріч лідера та третьої команди сезону італійської першості. Інтер із 42 балами очолює турнірну таблицю Серії А сезону 2025 – 2026. Тоді як Наполі замикає топ-3, набравши 38 пунктів. Поміж майбутніми суперниками розташовується Мілан, у якого 39 очок.

У минулому турі "нерадзуррі" на виїзді обіграло Парму 2:0. А от загубило вдома очки у грі проти Верони, розписавши бойову нічию 2:2. Цікаво, що станом на кінець першого тайму "неаполітанці" взагалі "горіли" з рахунком 0:2. Лише у другій половині зустрічі гості змогли відігратись.

Прогноз букмекера

Інтер – фаворит протистояння по лінії betking. Перемогу "нерадзуррі" оцінюють в 1,76. Натомість на звитягу Наполі дають коефіцієнт 5. Нічия – 3,40.

Ймовірно, що центральна гра туру Серії А не буде щедрою на результативні удари. Тотал голів менше 2,5 оцінений в 1,74. Найбільше шансів відзначитись голом у нападника Інтера Лаутаро Мартінеса – 2,36. Тоді як на гол від Лоренцо Лукки із Наполі у будь-який час стоїть коефіцієнт 4,25.

*Коефіцієнти подані станом на 13:59 09.01.2026

Як Інтер грав проти Наполі?

В історії налічується 179 матчів між цими італійськими грандами. Істотною перевагою за кількістю перемог володіють футболісти міланського клубу – 81 проти 53-х звитяг у Наполі. Ще у 45-ти іграх була зафіксована нічия (дані Transfermarkt).

У цьому сезоні 2025 – 206 команди вже зустрічались між собою у рамках Серії А. Та гра закінчилась переконливою домашньою перемогою Наполі з рахунком 3:1. Кевін Де Брюйне та Скотт Мактоміней подвоїли перевагу "неаполітанців", Хакан Чалханоглу скоротив відставання "нерадзуррі" 2:1, але рахунок добив Андре-Франк Замбо-Ангісса.

Інтер востаннє перемагав Наполі 1:0 у фіналі Суперкубка Італії сезону 2023 – 2024.

Інтер та Наполі полюють на українців?

Преса приписувала Наполі інтерес одразу до трьох українських гравців – Артема Довбика, Віталія Миколенка та Арсенія Батагова. До першого прикута найбільша увага. Повідомлялось, що Довбик може стати частиною великого обміну між Наполі та Ромою, адже римляни хочуть отримати на заміну нападника Лоренцо Лукку.

Цікаво, що портал Area Napoli повідомляв, що Наполі відмовились від ідеї придбання українського форварда.

Інтер же цікавиться Андрієм Луніним, Русланом Маліновським та Віталієм Миколенком. Однак щодо Маліновського є один серйозний нюанс. "Нерадзуррі" готові оформити контракт із Русланом тільки, якщо той буде у статусі вільного агента. Наразі в українця є контракт із італійським Дженоа до кінця червня 2027 року.