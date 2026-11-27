В Англії досі продовжують обговорювати скандальне інтерв'ю Михайла Мудрика. Там вважають, що він спалив мости зі збірною України.

Такими думками поділився колишній власник Крістал Пелес Саймон Джордан. Про це він розповів у етері ютуб-каналу talkSport.

Яку думку щодо Михайла Мудрика висловив Саймон Джордан

Саймон Джордан зазначив, що Мудрик спалює все навколо. Він пустив під укіс свою кар'єру в Челсі, бо провалив допінг-тест, і наслідки цього стали для нього далекосяжними в клубі.

Він і так не вразив після того, як туди перейшов, адже здебільшого виглядав як кролик, засліплений світлом фар, як для трансферу за 89 мільйонів фунтів,

– зауважив експерт.

За його словами, тепер Мудрик спалив мости й з українцями, бо розповідає всім, що українці, по суті, ті, хто підсовує заборонені препарати. Факт полягає в тому, що як елітний спортсмен ти підпадаєш під принцип суворої відповідальності.

Ти сам відповідаєш за те, що потрапляє тобі в рота,

– наголосив Саймон Джордан.

Як він зазначив, якщо в тебе вистачає духу зараз розпускати язика на кожного, хто має хоч якийсь авторитет, іти проти Шевченка, який є легендою в Україні, іти проти УАФ, то, безперечно, ти міг би просто відмовитись від тієї добавки.

Що Мудрик наговорив у своєму інтерв'ю

Найголовніше, про що сказав Мудрик у своєму інтерв'ю – це те, що свій допінг він отримав у збірній України. Тож футболіст прямо звинуватив УАФ і національну команду у своєму проваленому допінг-тесті.

Уже після того він розповів, що УАФ й особисто Андрій Шевченко йому ніяк не допомагали. Президент УАФ зі свого боку розповів, як представники Мудрика просили знайти "цапа-відбувайла" в асоціації.