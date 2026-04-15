Колишній нардеп розповів, як раніше судився з Дерюгіною через пуховики
- Віталій Чепинога розповів про судовий спір з Іриною Дерюгіною через публікацію про нібито використання державних пільг для імпорту товарів.
- Після виходу статті редакція отримала повідомлення про судовий позов, але сторони згодом домовилися про особисту зустріч у ресторані в Києві.
Екснародний депутат і колишній журналіст журналу "Компаньон" Віталій Чепинога згадав події зі свого минулого. Він розповів про судовий спір із відомою українською гімнасткою Іриною Дерюгіною.
Підставою для подання судового позову стала журналістська публікація, в якій стверджувалося про нібито використання державних пільг на розмитнення для ввезення в Україну товарів під виглядом спортивного інвентарю. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
Що відомо про скандал між Дерюгіною та Чепиногою?
У матеріалі згадувалися китайські пуховики, які, як стверджувалося, могли імпортуватися в промислових масштабах.
Автор розповів, що після виходу статті редакція отримала повідомлення про судовий позов проти нього та медіа. Спершу, обговорювалися різні варіанти розвитку ситуації – від судового процесу до можливості мирного врегулювання.
Я подзвонив. Кажу: драстуйте, Ірино Іванівно, я цейво… А вона каже: Нєт! Так просто ти не отвєртішся. Ти меня оскорбіл на весь совецкий союз (Совецького союза вже не було років сім)
– пише Чепинога.
Журналіст зазначив, що йому вдалося зв'язатися з Дерюгіною, після чого між сторонами була домовленість про особисту зустріч у ресторані в центрі Києва.
Я в ресторан приїхав, замовив м'яса, дерунів і бутилку шампанського. Ще в мене був мобільний телефон. Нокія. Кілограмів чотири важив. То я його елегантно виклав на стіл, щоб показать. То Дерюгіна відразу поняла, що я не такий простий чоловік і пішла на попятну...
– розповідає колишній нардеп.
Олег Блохін та Ірина Дерюгіна і їхні діти
Одна з найвідоміших "зіркових" пар в історії українського спорту. Він – легендарний футболіст, володар "Золотого м'яча", вона – видатна художня гімнастка, чемпіонка світу та тренерка. Їхній шлюб тривав близько 19 років.
У пари народилася одна спільна донька – Ірина Блохіна. Вона продовжила спортивну династію: займалася художньою гімнастикою, працювала тренеркою та брала участь у творчих і телевізійних проєктах, зокрема у сфері спорту та шоу-бізнесу.
Після розлучення Блохін створив нову сім'ю і має ще двох доньок – Анну та Катерину від другого шлюбу. Вони живуть поза публічною увагою, відомо лише, що займаються тенісом і не ведуть медійного життя.