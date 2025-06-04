Зустрічі континентів: як збірна України з футболу грала проти заокеанських команд

Вже 7-го та 11-го червня 2025 року збірна України з футболу візьме участь у товариському турнірі в Канаді. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть господарям змагань та збірній Нової Зеландії.

Якщо зі збірною Канади наші хлопці вже мали подібний досвід виступів на футбольному полі, то гра проти Нової Зеландії відкриє нову главу у книжці із назвою: "Історія виступів збірної України з футболу". "Синьо-жовті" вже не вперше зіграють проти заокеанських суперників. 24 Канал заглибився в історію та дізнався, із якими збірними за океанів грали наші українські футбольні козаки.

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Канада

Розпочнімо із найближчого суперника нашої збірної – Канади. Українська дружина лише одного разу в історії ділили одне поле із цією національною командою. Було це ще у жовтні 2010 року. Той матч мав товариський характер та відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві.

Перший тайм склався для "синьо-жовтих", м'яко кажучи, не надто вдало. Станом на 30-ту хвилину гри рахунок у матчі був вже 0:2 на користь "кленових листків". Голи у ворота Андрія Пятова забивали Сімеон Джексон та Атіба Гатчинсон.

По перерві тоді ще підопічні Юрія Калитвинцева заграли краще та вже на 59-й хвилині скоротили своє відставання до мінімуму 1:2. Артем Мілевський результативно замкнув передачу Олега Гусєва. А наприкінці поєдинку нинішній зрадник України Анатолій Тимощук зрівняв цифри на табло, встановивши остаточний рахунок зустрічі 2:2.

Відеоогляд матчу Україна – Канада (2010)

США

Щодо протистоянь проти США, то тут у нашої збірної найбільша історія матчів – аж чотири (усі – товариські). Вперше "синьо-жовті" зіграли проти Сполучених Штатів Америки у далекому сезоні-1991/1992. Дебютна гра між національними командами не принесла ні переможного результату, ні голів. Нульова нічия на "Buffalo City Stadium".

Вдруге команди зустрілись у товариському матчі вже наступного року (1993). Цього разу колективи подарували те, чого не було у першому поєдинку. Уго Перес відкрив рахунок у матчі, вивівши США уперед 1:0. Україна ж відповіла дублем Віктора Леоненка, який привів нашу збірну до виїзної перемоги 1:2.

Того ж року українська збірна провела ще одну товариську гру проти заокеанського суперника, і знову – перемогла. Щоправда, цього разу мінімально 0:1. Єдиний та переможний гол у матчі на 36-й хвилині забив Сергій Попов.

Востаннє Україна грала проти США 5 березня 2014 року. І знову вдало! Команда Михайла Фоменка завдяки результативним ударам Андрія Ярмоленка і Марко Девіча оформила домашню звитягу з рахунком 2:0. США так і не знає, як це перемагати у протистояннях нашу збірну.

Відеоогляд матчу Україна – США (2014)

Мексика

Ще однією заокеанською збірною. з якою грала наша національна команда є Мексика. Лише одного разу доля зводила ці колективи на футбольному полі. Було це 20 жовтня 1993 року у товариському поєдинку, який закінчився на користь мексиканців 2:1.

Цікаво, що хоч рахунок і 2:1, але українські футболісти у цьому матчі не забивали. Той єдиний м'яч "синьо-жовтих" у поєдинку подарував нападник Мексики Луїс Роберто Альвес, який відзначився автоголом.

Відео голів у матчі Мексика – Україна (1993)

Бразилія

Також одного разу нашу збірна зустрічалась із Бразилією (11 жовтня 2010 року). В обох таймах в українські ворота залітали голи. Спершу Дані Алвес на 24-й хвилині розмочив нулі на табло після передачі Робіньйо. А вже у другій половині зустрічі голкіпер "синьо-жовтих" Андрій Дикань виймав м'яч із власних володінь після удару Алешандре Пату, який подвоїв перевагу у рахунку.

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Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу бразильців з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу Бразилія – Україна (2010)

Коста-Ріка

Знайшлось місце в історії збірної України й Коста-Ріці. У 2006-му році наша збірна проїхалась катком по гостях товариського матчу. На НСК "Олімпійський" наші козаки відправили у ворота опонентів чотири голи, які не знайшли відповіді від суперника.

Вже у першому таймі українці гарантували собі перемогу, довівши цифри на табло у Києві до 3:0. Сергій Назаренко, Андрій Воробей та Максим Калініченко записали свої прізвища у протокол авторів голів.

По перерві Олексій Бєлік довів рахунок до розгромного 4:0. Підопічні Олега Блохіна святкували переконливу перемогу!

Відеоогляд гри Україна – Коста-Ріка (2006)

Уругвай

У сезоні-2011/2012 Україна видала результативний товариський матч проти Уругваю. Поєдинок на ОСК "Металіст" подарував уболівальникам аж п'ять голів. Однак є один нюанс… Україна зазнала поразки 2:3. Хоча перша половина зустрічі була за нашою збірною. Голи Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки, а у відповідь м'яч Альваро Гонсалеса Соберона встановив остаточний рахунок першого тайму – 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Однак другий тайм залишився за гостями. М'ячі Дієго Лугано та Абель Ернандеса перевернули гру із ніг на голову. Вже Уругвай повів на табло 2:3. Підопічним Олега Блохіна вже не вдалось врятуватись від поразки.

Україна – Уругвай: відеоогляд матчу (2011)

Чилі

Також у своїй історії збірна України має один товариський матч проти Чилі. 7 вересня 2010 року "синьо-жовті" додали у свій актив ще одну перемогу над заокеанською збірною. На 36-й хвилині Ярослав Ракіцький вивів нашу команду уперед 1:0. Цей гол став першим та єдиним у стартові 45 хвилин.

На 65-й хвилині Олександр Алієв подвоїв перевагу України 2:0. Гості відповіли лише наприкінці матчу завдяки результативному удару Маурісіо Ісли. Цей м'яч став останнім у зустрічі, але не приніс позитивного результату чилійцям – 2:1 перемога України.

Відеоогляд матчу Україна – Чилі (2010)

Вже 7-го та 11-го червня українська збірна поповнить свою історію матчів проти заокеанських команд. У заявку на турнір у Канаду Сергій Ребров викликав 26 футболістів, а також ще четверо у резервному списку. Щоправда, вже із цього списку вилетів динамівець Владислав Дубінчак, у якого вітрянка.

Відзначимо, що обидва матчі України будуть зіграні у пізній період за київським часом. Гра проти Канади відбудеться 7 червня о 22:30, а проти Нової Зеландії – 11 червня о 00:00 (за київським часом).