Колишній футболіст та тренер львівських Карпат Володимир Шаран прокоментував головну сенсацію кінця року. Така непересічна подія стала несподіванкою для відомого фахівця, пише 24 Канал з посиланням на NV.

Читайте також Красивий жест "левів": Карпати повернуть травмованого вихованця із Руха

Чому президент Руху увалив рішення про об'єднання

Ще у першому колі перед "жовто-чорними" ставилося завдання перемогти у львівському дербі та боротися за місце у єврокубках. Однак у підсумку команда зникне з футбольної мапи України.

На думку Шарана, власник Руху Григорій Козловський прийняв виважене рішення. У львів'ян з'явилися значні фінансові труднощі.

Я чув, що через фінансові проблеми. Я б сказав, якби точно знав, а так я не впевнений на 100%. Казали люди, що ось така ситуація,

– сказав Шаран.

Екстренер Карпат вважає, що надалі Карпати поглинуть Рух, адже мають стабільнішу фінансову ситуацію.

Для самої команди, звичайно, це плюс. Мені дуже подобаються гравці Руху, тому це дуже серйозне підсилення для Карпат. Місцеві, молоді, талановиті хлопці точно допоможуть і знадобляться "левам",

– зауважив Шаран.

Нагадаємо, що в УПЛ заявили, що не отримували жодних документів про зміни в клубах. Очевидно, що остаточне злиття відбудеться вже влітку.

Наразі відомо, що одразу декілька лідерів Руху взимку поповнять склад Карпат. Мова йде про Іллю Квасницю, Олега Федора, Ігоря Краснопіра, Олексія Сича та Марка Сапугу. Тож весняну частину чемпіонату команда Віталія Пономарьова дограватиме молодіжним складом.