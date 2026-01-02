Мудрику винесли вирок: українець вже не повернеться на топовий рівень після допінг-скандалу
- Михайло Мудрик отримав позитивний допінг-тест та вже більше року залишається без футболу.
- Шанси на повернення гравця на топовий рівень є мінімальними.
Михайло Мудрик вже більше року залишається поза футболом. Українець у грудні 2024-го здав позитивний допінг-тест.
В організмі Михайла був знайдений заборонений препарат мельдоній. Відомий журналіст Валентин Щербачов висловив свій прогноз на подальшу кар'єру українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport-Express.
Що чекає на Мудрика?
На його думку, Мудрик вже не повернеться на топовий рівень у футболі. Причиною є відсторонення від тренувань із лондонським Челсі.
Важко зараз Мудрику. Він хороший футболіст. Шкода, що все так вийшло. Він дуже багато втратив і навряд чи після цього знову настане його зірковий час,
– вважає Щербачов.
Поки що термін повернення гравця невідомий, хоча інтерес до його персони залишається. Eagle Media повідомляв, що Мудрик може опинитися у турецькому Бешикташі.
Також ходили чутки про можливу оренду Михайла у французький Страсбург. Це буде можливим за умови швидкого повернення гравця вже цього року.
Відзначимо, що Мудрик продовжує підтримувати форму самостійно у спортзалі. Нещодавно він навіть сів за кермо, щоб дістатися тренування, хоча мав заборону від поліції на керування авто.
Що відомо про допінг Мудрика?
- Свій останній матч за Челсі Михайло відіграв ще наприкінці листопада 2024 року. Після цього гравець здав позитивний допінг-тест, а Челсі відсторонив його від тренувань.
- Сам футболіст отримав поки безстроковий бан у всіх турнірах. Мудрик заявив, що не приймав допінг за власним бажанням та обмежив користування соцмережами.
- Команда українця наполягла на відкритті проби "Б", яка, за чутками у ЗМІ, також показала позитивний результат. Очікується, що гравець буде поза грою від 2 до 4 років.
- Зазначимо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер встиг оформити 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх".