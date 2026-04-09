В ТЦК зізнались, чи були порушення з боку військового під час конфлікту з футболістом Колесником
- Данило Колесник потрапив у гучний скандал із побиттям військового.
- Службове розслідування ТЦК не виявило порушень у діях свого працівника.
В лютому стався гучний скандал в українському футболі. Один з гравців клубу УПЛ влаштував бійку із військовослужбовцем ТЦК.
Мова про нападника Колоса Данила Колесника, який грав за другу команду ковалівців. Футболіст сам похвалився побиттям військового у себе в інстаграм, повідомляє Суспільне.
Чи були протиправні дії з боку ТЦК?
Цей інцидент викликав резонанс у суспільстві, що призвело до затримання Данила. Сам гравець виправдовувався тим, що захищав свого сусіда, якого начебто хотіли мобілізувати.
Крім того, пізніше Колесник заявив, що військовослужбовці першими застосували силу до нього. Представники ТЦК нібито погрожували йому зброєю та спеціально збили його автомобілем.
Зрештою поліція відкрила кримінальне провадження. а в ТЦК провели службове розслідування ситуації. За його підсумками не було виявлено порушень у діях військовослужбовців.
Про це розповів представник Бучанського ТЦК Ярослав Камуз. За висновками комісії, військовий виконував свою роботу із забезпечення мобілізаційних заходів.
Під час перевірки документів чоловік почав тікати та впав на сніг. В цей момент на місці подій з'явився Колесник, який був налаштований агресивно. Також встановлено, що у футболіста була закріплена кобура для пістолета на поясі.
Проте не зрозуміло, чи була в ній зброя. Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, повідомляє адвокатське об’єднання "Barristers". Згодом його змінили на особисте зобовʼязання.
Скандал із Колесником: що відомо?
- Форвард був частиною Колос-2, при цьому так і не зіграв жодного матчу за основну команду. До цього Колесник виступав за ВПК-Агро, Минай, Дружбу з Мирівки та Лівий Берег.
- Сам гравець не підпадає під мобілізацію, адже йому 24 роки. Після нападу на військовослужбовця Колос засудив його дії та розірвав контракт із футболістом.
- До речі, Данило не зміг знайти собі нову команду і тепер гратиме у медіалізі. А у 2023 році Колесник прославився завдяки бійці з росіянами у Туреччині.