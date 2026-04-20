Без відставки Реброва, але з новим Кубком: як пройшов Конгрес УАФ в Ужгороді

Цього тижня, 16 – 17 квітня, в Ужгороді відбулась важлива подія для вітчизняного футболу. У місті був організований 28-ий Конгрес Української асоціації футболу.

Захід розтягнувся на два дні та вмістив у себе кілька цікавих подій. Журналіст 24 Каналу відвідав Конгрес та ексклюзивно розповідає про усе найцікавіше з найзахіднішого міста України.

Як почався Конгрес в Ужгороді?

На Конгрес з'їхались представники майже всіх регіонів України, а також іноземні делегати. Основна частина заходів проходила в готелі "Old Continent", де були створені всі умови для роботи як делегатів, так і представників ЗМІ.

Перший день події (16 квітня) розпочався із "Форуму з питань розвитку футболу в Україні". Головним спікером на ньому став Гайоз Дарсадзе, який є технічним консультантом ФІФА з питань аматорського футболу.

До слова, грузин став першим представником ФІФА, який завітав до України під час повномасштабної війни. Футбольним вболівальникам зі стажем Гайоз відомий як ексфутболіст херсонського Кристалу та колишній тренер збірної Грузії.

Саме він працював наставником команди у 2005 році, коли Грузія зіграла внічию (1:1) з Україною в рамках відбору на ЧС-2006. Тепер же Дарсадзе активно займається розвитком аматорського футболу у світі.



Гайоз Дарсадзе виступив на форумі перед Конгресом / фото УАФ

Особливу увагу в доповіді Дарсадзе приділив реєстрації футболістів та спортивній інфраструктурі. Під час презентації порушувалося одне з найпроблемніших питань для України – кількість зареєстрованих футболістів.

За оцінками УЄФА, в Україні налічується близько 309 тисяч гравців. Але насправді людей, які регулярно грають у футбол, набагато більше і цим потенціалом УАФ має розпорядитися із розумом.

Хто з Офісу президента України завітав на Конгрес?

Також серед спікерів заходу був і заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Він відзначив важливість розвитку спорту в країні під час війни.

"Футбол під час війни набув нового значення. Зараз це більше ніж гра мільйонів. Сьогодні це реабілітація та відновлення наших захисників, ментальне та фізичне оздоровлення дітей, освіта та розвиток, фундамент співпраці громад і регіонів. Президент України Володимир Зеленський визначив розвиток молоді та спорту в умовах війни одним з головних завдань і пріоритетів державної політики", – заявив Микита.



Віктор Микита представляв Офіс президента України на Конгресі / фото УАФ

Держава і громади системно та безупинно працюють над розвитком спортивної інфраструктури, щоб наші діти, попри війну, отримали гідні умови для занять спортом. У період з 2022 по 2026 роки зусиллями громад і регіонів побудовано та відновлено 120 футбольних полів та стадіонів різного типу. У 2026 році планується будівництво та відновлення ще 100 полів,

– розповів заступник керівника Офісу президента.

Як Шевченко запалив на футбольному полі?

В четвер на другу половину дня був винесений виставковий матч за участю всіх делегатів Конгресу. Його прийняв стадіон "Авангард", який є історичним для нашого футболу.

Саме на цій арені пройшов перший матч збірної України в історії. 29 квітня 1992 року наша національна команда поступилась Угорщині у товариському матчі (1:3).

Серед учасників тієї гри був легендарний захисник Динамо та Арсенала Олег Лужний. Цього разу він повернувся на арену вже в якості голови комітету професійного футболу УАФ.

Проте головною зіркою матчу був сам президент асоціації Андрій Шевченко. На трибуни завітали сотні вболівальників, серед яких було багато дітей.

Майже весь матч вони вигукували прізвище Шевченка та влаштовували овації на його честь. Сам Андрій не цурався підходити до фанатів, роздавав автографи, фотографувався та активно із ними вітався.



Андрій Шевченко не відмовляв малечі у фотографіях / фото 24 Каналу

Ба більше, безпосередньо на футбольному полі "Шева" продемонстрував свій клас. Володар Золотого м'яча-2004 віддав два асисти та забив гол ювелірним ударом зі стандарту. У підсумку матч між командами "синіх" та "жовтих" завершився внічию 6:6.

Хто завітав на Конгрес УАФ?

Зрештою події четверга були передмовою для основної частини Конгресу у п'ятницю (17 квітня). Як і в перший день, спочатку відбувся "Форум з питань розвитку футболу в Україні".

На ньому виступали технічний директор УАФ Ігор Дедишин, а також представники міжнародних організацій. На Конгрес завітали керівник з питань національних асоціацій ФІФА Ельхан Маммадов та радник президента УЄФА з питань національних асоціацій Йозеф Клімент.

"Для мене велика честь бути сьогодні тут, в Україні. Перш за все, хочу від імені ФІФА подякувати всім вам за відданість, ентузіазм, за те, що продовжуєте грати у футбол у таких неймовірно складних умовах. Крім того, ви ще й робите додаткові кроки для його розвитку, надаєте можливості хлопчикам і дівчаткам тренуватися та розвиватися", – заявив Маммадов.



Ельхан Маммадов сфотографувався із Андрієм Шевченком / фото УАФ

Ви даєте змогу вашим збірним брати участь на всіх рівнях міжнародних змагань. Хотів висловити вдячність президентові УАФ Андрію Шевченку. Стати президентом – досить легко. Але складно залишатися президентом у таких важких умовах. Та цей настрій дає вам змогу тримати український футбол під контролем. Мені дуже приємно мати такого партнера і чудового колегу в особі УАФ,

– резюмував представник ФІФА.

Що ж стосується безпосередньо Конгресу, то він стартував о 15:00 в п'ятницю та тривав близько двох годин. Вступне слово на початку заходу взя президент УАФ Андрій Шевченко.

Що Шевченко сказав про збірну України?

Голова організації одразу порушив питання національної збірної та майбутнього Сергія Реброва. Поки що УАФ не повідомила жодних новин щодо наставника збірної, але анонсувала їх вже у квітні.

Національна збірна України зупинилася за крок від чемпіонату світу. Потрапити на турнір через європейську кваліфікацію непросто, але це не знімає відповідальності за результат. Потрібно зробити зважені кроки. До кінця квітня ми ухвалимо фінальні рішення на користь майбутнього збірної. Нам потрібно найкраще підготуватися до Ліги націй, щоб гідно розпочати відбір на наступний чемпіонат Європи,

– заявив Шевченко.



Як починався Конгрес УАФ / фото 24 Каналу

На жаль, цим президент УАФ і обмежив будь-які коментарі щодо питання національної збірної. Представники ЗМІ так і не змогли дізнатися оцінку виступів команди у відборі та плани асоціації щодо майбутнього Сергія Реброва.

До слова, самого тренера, який також є першим віцепрезидентом УАФ, не було на Конгресі. Шевченко пояснив відсутність Реброва "сімейними питаннями". Окрім цього, голова асоціації вкотре висловився проти допуску Росії до міжнародних змагань.

У нас є наша політика щодо Росії і ми цього ніколи не приховували. Вона якою була, такою і залишається. Ми не хочемо, щоб Росію допускали до футболу. Те, що представники ФІФА та УЄФА приїжджають до нас, свідчить, що у нас є спілкування та відносини. Я із задоволенням запрошую Джанні Інфантіно та Александера Чеферіна приїхати в Україну,

– заявив Шевченко.

Як представили Кубок України?

Особливу увагу делегатів та представників ЗМІ привернула презентація нового Кубка України. Цього сезону УАФ вирішила оновити формат змагання та внести зміни до самого трофею.



УАФ представила оновлений Кубок України / фото 24 Каналу

В центрі титулу фігурує козацька булава, яка є уособленням сили та непереможності. Навколо неї розташовані 11 списів, що символізують кількість гравців в одній команді.

Гасло турніру "Собі честь, Україні – слава" також нанесене на трофей. Нагадаємо, що в боротьбі за Кубок України залишились лише 4 команди – Динамо, Чернігів, Буковина та Металіст 1925. Фінал пройде 20 травня у Львові.

Що Шевченко говорив після Конгресу?

Сам же Конгрес був присвячений здебільшого організаційним моментам в роботі УАФ. Крім того, організація нагородила відзнакою за внесок у розвиток українського футболу багатьох делегатів Конгресу.

Після заходу Андрій Шевченко виділив час на спілкування з журналістами. При цьому це була не загальна пресконференція, а ексклюзивні коментарі.



Андрій Шевченко виступив на Конгресі / фото УАФ

Журналіст 24 Каналу також отримав змогу недовго поспілкуватися із Шевченком. Одним з найбільш актуальних питань був масовий відтік футбольної молоді закордон. Голова УАФ запевнив, що організація слідкує за всіма талановитими українцями за межами країни.

Ми не можемо змінити цю ситуацію. У нас є скаутингова група та департамент, який слідкує за українцями в Європі. Якщо вони заграють в академіях і потраплять у перші команди, це буде тільки плюс. Далі це вже наша робота, як працювати з ними та їхніми родинами, щоб вони повернулися та грали за національну команду. Поки у нас таких випадків не було, щоб когось заграли за інші збірні або він не хотів грати за Україну. Ми докладаємо багато зусиль, щоб цього не було,

– заявив Андрій.

Окрім цього, Шевченко прокоментував питання натуралізації іноземців: "Отримати українське громадянство для гри за збірну можна лише за суворих умов. Зокрема, іноземець має виступати в Україні понад 5 років. Це означає, що весь час, поки триває повномасштабна війна, іноземець знаходиться в Україні. Він грає за український клуб, тут сплачує податки, повністю інтегрований в українське суспільство, переживає з нами ці обстріли і допомагає нашій армії. УАФ не розглядає варіантів "привезти когось з-за кордону і натуралізувати". Такий підхід не відповідає принципам збірної. Водночас якщо гравець розділяє всі виклики разом із країною, включно з війною, він може розраховувати на шанс у збірній".



Андрій Шевченко ексклюзивно поспілкувався з представниками ЗМІ / фото УАФ

Насамкінець президент УАФ висловився щодо смерті Мірчі Луческу. Шевченко порівняв його із Лобановським та зізнався, хто для ньго є номером 1 в українському футболі.

Я з Мірчею спілкувався за кілька місяців до смерті. В нього вже тоді були проблеми зі здоров'ям. Я його дуже поважав. Дуже шкода, що він пішов із життя. Мірча Луческу – один із тих тренерів, який зробив дуже багато для українського футболу. Хоча для мене особисто Валерій Лобановський – еталон та номер 1. Але я поважаю й Луческу,

– зізнався Шевченко.

Також 24 Каналу вдалось взяти короткий коментар у Олега Лужного. Ексзахисник Арсеналу оцінив шанси лондонського клубу на перемогу в Лізі чемпіонів.

У півфіналі всі рівні команди. Важко сказати, хто виграє. Хто буде у хорошій формі на цей момент, той і пройде далі. Думаю, шансів в Арсенала мало, але невеликий відсоток є. Там є Баварія, ПСЖ, тому важко буде,

– висловився Лужний.

Зрештою на цьому роботу Конгресу було завершено. Всі делегати роз'їхались у гарному настрої, а представники ЗМІ отримали певну інформацію щодо роботи організації та її планів на майбутнє.