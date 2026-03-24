Скільки заробили українські біатлоністи за провалений сезон

Біатлонний сезон, у якому брала участь Україна, завершився. За підсумками змагань чоловіча команда посіла 11-те місце в заліку Кубка націй, а жіноча – 14-те.

Протягом сезону українські біатлоністи змагалися на етапах Кубка світу, Кубка IBU, зимових Олімпійських іграх та чемпіонаті Європи. За успішні виступи вони здобували медалі, залікові очки та грошові призи, підрахунок яких зробив Суспільне Спорт.

Який був призовий фонд на Кубку світу з біатлону?

Призовий фонд сезону 2025/2026 складав (за одну гонку):

Особисті гонки: 130,95 тисяч євро,

Естафети (класичні та змішані): 106 тисяч євро,

Синглміксти: 53 тисячі євро.

Загалом на етапах Кубка світу українська збірна заробила 53 950 євро, що більш ніж у чотири рази менше, ніж у минулому сезоні (235 400 євро).

Усі зазначені суми подані без урахування податків.

Скільки заробили українці в сезоні Кубку світу 2025/2026?

Призові чоловіків:

Віталій Мандзин – 21 800 євро, Дмитро Підручний – 19 700 євро, Богдан Борковський – 2 800 євро, Богдан Цимбал – 2 300 євро.

Додатково Підручний отримав 2 500 євро за найкращий чистий час переслідування в Обергофі, а Мандзин – за найкращий етап естафети на цьому ж етапі.

Призові жінок:

Олександра Меркушина – 2 750 євро, Христина Дмитренко – 2 350 євро, Олена Городна – 2 250 євро.

Які топ-результати українських спортсменів?

Найкращі особисті результати показали:

Дмитро Підручний – 7-е місце у гонці переслідування в Обергофі,

Віталій Мандзин – 10-е місце у масстарті в Антгольці,

Олександра Меркушина – 14-а у останньому спринті сезону.

