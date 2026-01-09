Спершу на німецьку трасу вийдуть чоловіки (старт о 12:00 за Києвом). Після чого жіноча естафета закриє суботню програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону, інформує 24 Канал.

Що відомо перед жіночою естафетою в Обергофі?

Ця естафета стане лише третьою у цьому сезоні 2025 – 2026. На попередньому етапі у французькому Ансі естафетних гонок не було.

У минулих естафетних гонках серед жінок збірна України не фінішувала вище 10-го місця. На першому етапі у шведському Естерсунді "синьо-жовті" стали лише 15-ми, а в австрійському Гохфільцені покращили свій результат – 10-ті.

Трійки призерів у жіночих естафетних гонках сезону 2025 – 2026:

Естерсунд: Франція (перша), Італія (друга), Чехія (третя).

Гохфільцен: Швеція (перша), Норвегія (друга), Німеччина (третя).

Цікаво, що жодна збірна двічі поспіль не підіймалась на п'єдестал у жіночій естафеті.

Відзначимо, що ця естафета може стати першою у сезоні для Юлії Джими, яка повернулась до збірної України після травми руки.

Прогноз букмекера

Фаворитом жіночої естафети по лінії betking є збірна Франції – 2,01. Трохи гірший коефіцієнт стоїть на перемогу Швеції 2,50, тоді як на успіх Норвегії 6,60. Звитяга України є нереальною – 800. Цікаво, що такий же коефіцієнт стоїть на перемогу Словенії та Австрії.

*Коефіцієнти подані станом на 17:30 08.01.2026

Розклад четвертого етапу КС?

8 січня відбулись дві спринтерські гонки. Жіночий старт перенесли на 8 січня через несприятливі погодні умови, які повинні накрити Обергоф 9 січня. Серед чоловіків найкращим став Віталій Мандзин, який фінішував 15-м. Натомість найкращою у жіночій збірній стала Христина Дмитренко – 33-тя.

10 січня в Обергофі відбудуться чоловіче переслідування та жіноча естафета.

11 січня програму етапу завершуватимуть чоловіча естафета та жіночий персьют. Після чого біатлоністи переїдуть у німецький Рупольдинг (14 – 18 січня). Це буде передостанній етап Кубка світу перед Олімпійськими іграми-2026.

Де дивитись біатлон?

Усі гонки біатлонного сезону 2025 – 2026 у прямому етері транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів тощо).

Також змагання можна переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.