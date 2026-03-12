Там на донецький клуб чекає протистояння із польським Лехом, повідомляє 24 Канал. Перша гра відбудется у Познані 12 березня, початок – о 19:45 за київським часом.

Що чекає на Шахтар в Лізі конференцій?

Шахтар впевнено пройшов основний етап Ліги конференцій, вигравши 4 з шести матчів. Проте жеребкування подарувало донеччанам доволі легкий календар.

"Гірники" були сильнішими за Брейдаблік, Хамрун Спартанс, Абердін та Шемрок Роверс. У свою чергу проти Легії та Рієки підопічні Турана набрали лише один бал, через що посіли шосте місце у турнірній таблиці Ліги конференцій.

Тим не менш це дозволило Шахтарю напряму вийти в 1/8 фіналу. Там жеребкування подарувало в суперники представнику України польський клуб Лех.Команда з Познані є чинним чемпіоном Польщі, але цей сезон проводить менш вдало.

Лех іде третім в Екстраклясі, відстаючи від лідеа на три бали. У свою чергу в єврокубках познанці не мали успіху в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, вилітаючи від Црвени Звезди та Генка відповідно.

На етапі ліги в ЛК поляки були 11-ими, а в 1/16 фіналу без проблем впорались із КуПСом.Відзначимо, що обидві гри 1/8 фіналу будуть для Шахтаря по суті виїзними, адже пройдуть в Польщі.

Через війну в Україні "гірники" приймають суперників у Кракові. Донеччани хотіли змінити арену матчу проти Леха на турецький Ізмір, але УЄФА заборонив змінювати стадіон під час сезону.