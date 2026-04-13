Померла мати олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої

У суботу, 11 квітня, пішла з життя Людмила Петриченко. Вона була мамою дворазової олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої.

Сумну звістку у фейсбук оприлюднила Анна Пинзеник – представниця української діаспори в США. Маму Лілії Подкопаєвої поховають у п'ятницю, 17 квітня, на Арлінгтонському кладовищі в штаті Джорджія.

Що відомо про Людмилу Петриченко?

У повідомленні зазначається, що пані Людмила була надзвичайно доброю, щирою та світлою людиною, чиє життя було сповнене любові, доброти, жертовності та турботи про близьких. Вона залишила по собі глибокий і світлий слід у серцях усіх, хто її знав і любив.

З глибоким сумом, болем у серці та християнською скорботою повідомляємо, що 11 квітня 2026 року відійшла у вічність любляча матуся, турботлива бабуся, дорога рідна людина, неймовірно добра, щира та світла душею – пані Людмила Петриченко (матуся нашої Лілії Подкопаєвої),

– йдеться у повідомленні.

