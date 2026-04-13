Умерла мать олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой
В субботу, 11 апреля, ушла из жизни Людмила Петриченко. Она была мамой двукратной олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой.
Печальное известие в фейсбук обнародовала Анна Пинзеник – представительница украинской диаспоры в США. Маму Лилии Подкопаевой похоронят в пятницу, 17 апреля, на Арлингтонском кладбище в штате Джорджия.
Смотрите также Ирина Дерюгина, Ольга Харлан и еще три спортсмена, которые прославили Украину
Что известно о Людмиле Петриченко?
В сообщении отмечается, что Людмила была очень добрым, искренним и светлым человеком, чья жизнь была полна любви, доброты, жертвенности и заботы о близких. Она оставила после себя глубокий и светлый след в сердцах всех, кто ее знал и любил.
С глубокой печалью, болью в сердце и христианской скорбью сообщаем, что 11 апреля 2026 года отошла в вечность любящая мама, заботливая бабушка, дорогой родной человек, невероятно добрый, искренняя и светлая душой – Людмила Петриченко (мама нашей Лилии Подкопаевой),
– говорится в сообщении.
Что известно о Лилии Подкопаевой?
Получила международное признание в 1995 году, когда стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.
В следующем году на Олимпийских играх в Атланте (1996) она достигла наивысших результатов в своей карьере: завоевала две золотые награды – в абсолютном первенстве и в упражнениях на вольной программе, а также добавила к ним серебряную медаль в командном зачете.
Из-за травм она вынуждена была завершить профессиональную карьеру, после чего отошла от большого спорта, но осталась публичной личностью. Переехав в США, сейчас проживает в штате Флорида, где занимается благотворительной деятельностью и поддерживает Украину, в частности во время полномасштабной войны.
В публичной жизни она также проявила себя на телевидении, в частности победила в шоу "Танцы со звездами" и участвовала в различных развлекательно-спортивных проектах.
В личной жизни была трижды замужем, воспитывает троих детей: усыновленного сына Вадима, дочь Каролину от первого брака и младшую дочь Эвелину.