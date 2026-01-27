Ліверпуль підписав гравця з російським корінням, який хизується "триколором"
- Австрійський захисник Іфеаньї Ндукве, який має російське походження, перейде в Ліверпуль і приєднається до складу U21 влітку 2026 року.
- Ндукве виступав за юнацьку збірну Австрії на чемпіонаті світу U17 2025 року, де команда здобула срібні нагороди.
Ліверпуль підсилив склад, підписавши Іфеаньї Ндукве. Захисник представляє австрійську юнацьку команду до 17 років.
Про підписання контракту повідомила пресслужба англійського клубу. 17-річний австрієць має російське коріння: його мати є громадянкою Росії, а батько – нігерієць.
Як новачок Ліверпуля пов'язаний із Росією?
Водночас Ндукве публічно використовує російську символіку у своїх соцмережах, зокрема розмістив прапор Росії у профілі інстаграм.
Захисник австрійського походження, якому в березні виповниться 18 років, улітку поповнить склад Ліверпуля U21.
Ндукве виступав за національну команду на юнацькому рівні та зіграв у всіх матчах, окрім одного, на чемпіонаті світу 2025 року серед збірних U17, де команда здобула срібні нагороди.
Футболіст є ключовим гравцем резервної команди віденської Аустрії й упродовж поточного сезону дев’ять разів потрапляв до заявки основного складу на матчі.
Що відомо про Іфеані Ндукве?
Іфеані Ндукве – австрійський центральний захисник, який виступає за Аустрія та молодіжну збірну Австрії.
Народився у Відні в родині з нігерійським батьком і російською матір'ю, його старший брат, Обінна Ндукве, – професійний баскетболіст.
Розпочав кар'єру у Ваф Брігіттенау, у 2016 році приєднався до академії Аустрія, де був капітаном U16.
У сезоні 2024/2025 він став основним гравцем Аустрія 2, допоміг команді підвищитися до Другої ліги та підписав професійний контракт у червні 2025 року.
У січні 2026 року Ндукве погодив трансфер до Ліверпулю, який набуде чинності влітку 2026 року після його 18-річчя.
Він був учасником фіналу Чемпіонату світу U17 2025 у Катарі зі збірною Австрії.