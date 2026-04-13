Син Кличка провів найдовший матч у Франції, попри поразку команди
- Максим Кличко провів найдовший матч у складі Монако проти Бура, граючи понад шість хвилин і набравши 2 очки та зробивши 3 підбирання.
- Кличко вже провів три матчі за основну команду Монако та активно виступає за молодіжний склад, зігравши 19 поєдинків цього сезону.
Молодший син Віталія Кличка, Максим, виступає за Монако. Він уже дебютував за головну команду в поєдинку проти Ле-Мана, а також уперше зіграв за збірну України з баскетболу в лютому 2025 року – у матчі кваліфікації на Євробаскет проти Португалії.
Український баскетболіст провів найтриваліший для себе матч у складі Монако в межах чемпіонату Франції. У грі проти Бура (81:104) 21-річний центровий отримав понад шість хвилин на майданчику, повідомляє 24 Канал.
Як пройшов матч для Кличка?
Кличко розпочав матч на лаві запасних, однак з'явився на паркеті по ходу гри. За 6 хвилин і 2 секунди він набрав 2 очки та зробив 3 підбирання. Цей показник став для українця рекордним за часом перебування на майданчику у складі Монако.
Попередній максимум гравця становив 3 хвилини 59 секунд у дебютному матчі проти Ле Ман. Загалом Кличко вже провів три матчі за основну команду, а також активно виступає за молодіжний склад, де в цьому сезоні зіграв 19 поєдинків.
Окрім того, 2 набрані очки стали його найкращим результатом на дорослому рівні за Монако.
Наступний матч команда українця проведе 17 квітня проти Хапоель Тель-Авів у рамках Євроліги.
Що відомо про Максима Кличка та його дебюти?
Молодший син мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка, обрав власний спортивний шлях і будує кар'єру не в боксі, а в баскетболі. Сьогодні він виступає на професійному рівні в Європі.
Наприкінці березня 2026 року, за інформацією Федерації баскетболу України, він дебютував за французький клуб Монако в чемпіонаті Франції. У дебютному матчі українець провів на майданчику близько чотирьох хвилин: здійснив один кидок (без влучання) та зібрав два підбирання.
Ще у 2024 році Максим заявив про себе на міжнародному рівні, дебютувавши за молодіжну збірну України U-20 на чемпіонаті Європи (дивізіон B). У стартовій грі проти Вірменії він став одним із найрезультативніших гравців команди, записавши до активу 11 очок, 8 підбирань і 2 результативні передачі.