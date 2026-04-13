Син Кличка провів найдовший матч у Франції, попри поразку команди

Молодший син Віталія Кличка, Максим, виступає за Монако. Він уже дебютував за головну команду в поєдинку проти Ле-Мана, а також уперше зіграв за збірну України з баскетболу в лютому 2025 року – у матчі кваліфікації на Євробаскет проти Португалії.

Український баскетболіст провів найтриваліший для себе матч у складі Монако в межах чемпіонату Франції. У грі проти Бура (81:104) 21-річний центровий отримав понад шість хвилин на майданчику, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов матч для Кличка?

Кличко розпочав матч на лаві запасних, однак з'явився на паркеті по ходу гри. За 6 хвилин і 2 секунди він набрав 2 очки та зробив 3 підбирання. Цей показник став для українця рекордним за часом перебування на майданчику у складі Монако.

Попередній максимум гравця становив 3 хвилини 59 секунд у дебютному матчі проти Ле Ман. Загалом Кличко вже провів три матчі за основну команду, а також активно виступає за молодіжний склад, де в цьому сезоні зіграв 19 поєдинків.

Окрім того, 2 набрані очки стали його найкращим результатом на дорослому рівні за Монако.

Наступний матч команда українця проведе 17 квітня проти Хапоель Тель-Авів у рамках Євроліги.

Що відомо про Максима Кличка та його дебюти?