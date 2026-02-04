"Містяни" прийматимуть підопічних Едді Гау на "Етіхад Стедіум". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Яка історія матчів між Манчестер Сіті та Ньюкаслом?

Протистояння іменитих англійських клубів має велику історію та нараховує вже 189 поєдинків у всіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, незначну перевагу має Манчестер Сіті.

"Містяни" записали у свій актив 78 перемог при 69 поразках, а ще 42 рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь манчестерського клубу – 291:251.

Востаннє вони зустрічалися 13 січня. У першому матчі півфіналу Кубка ліги підопічні Гвардіоли забезпечили собі комфортний гандикап, перемігши 2:0 на виїзді.

Прогноз букмекера

На сайті betking опубліковані такі коефіцієнти на матч: Манчестер Сіті – 1,81. Ньюкасл – 4,00, нічия – 3,75. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 1,61, тоді як на ТМ 2,5 – 2,16. Прохід "містян" оцінюється в 1,04, "сорок" – 13,00.

*Коефіцієнти подані станом на 15:30 2.02.2026.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як виступають МанСіті та Ньюкасл у сезоні?