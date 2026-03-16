Перший матч у Мадриді завершився сенсаційним розгромом англійців – 3:0. Хеттрик у тій грі оформив Федеріко Вальверде, який фактично поставив "містян" на межу вильоту з турніру, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Вальверде знищив Манчестер Сіті: Реал розгромив команду Гвардіоли у Лізі чемпіонів

Коли та де відбудеться матч?

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться у вівторок, 17 березня, на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після першої гри мадридський клуб має комфортну перевагу в три м’ячі. Саме тому команді Пепа Гвардіоли доведеться йти ва-банк, адже лише перемога з різницею щонайменше у три голи дозволить перевести протистояння в додатковий час.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі турніру зустрінеться з сильнішим у дуелі між Баварією та Аталантою.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Реал. Манчестер Сіті – 1.50, нічия – 4.75, Реал – 5.50. Тотал "більше 2,5" оцінюється в 1.50. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" – 1.64, на гол Голанда – 1.50.

*Коефіцієнти подані станом на 16:00 15.03.2026

Експерти не вірять у камбек Сіті

Попри поразку в першому матчі, експерти називають Манчестер Сіті фаворитом саме у матчі-відповіді. Однак багато буде залежати від того, чи зможуть підопічні Гвардіоли забити швидкий гол.

У протистоянні загалом явна перевага на боці мадридців, які після перемоги 3:0 практично гарантували собі вихід до чвертьфіналу.

Для Манчестер Сіті ця гра стане шансом врятувати сезон у Лізі чемпіонів. Проте історія турніру показує: відіграти три м’ячі у плейоф проти Реала – завдання майже неможливе.