Манчестер Юнайтед буде господарем протистояння. "Червоні дияволи" прийматимуть Манчестер Сіті на стадіоні "Олд Траффорд" о 14:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Англійський клуб хоче позбутися лідера збірної України: було прийнято радикальне рішення

Яка історія матчів між манчестерськими грандами?

Протистояння Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті має дуже багату історію та нараховує вже 187 поєдинків у всіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, перевагу в очних зустрічах мають "червоні дияволи".

Вони записали у свій актив 75 перемог при 60 поразках, а ще 52 рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів при цьому на користь "містян" – 270:262.

Що цікаво, в останніх дев'яти манчестерських дербі було забито більше, ніж три м'ячі лише одного разу. У них тричі тріумфував Манчестер Юнайтед, чотири рази перемогу святкував "Сіті", а ще дві зустрічі завершилися мировими (після однієї підопічні Гвардіоли виграли в серії пенальті).

Востаннє вони зустрічалися 14 вересня в межах 4 туру чемпіонату Англії сезону-2025/2026. Тоді домашню перемогу з рахунком 3:0 здобули гравці Манчестер Сіті.

Прогноз букмекера

"Містяни" є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу гостей дають коефіцієнт 2,00. Шанси господарів оцінюють у 3,50, тоді як можливість нічиєї – 3,80. На думку букмекерів, у цьому поєдинку не очікується феєрії голів, але й мало їх не має бути. На тотал більше 3,5 виставлений коефіцієнт 2,20, тоді як ТМ 3,5 – 1,64. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,45, що бодай одна цього не зробить – 2,60. Зазначимо, що за останні 13 поєдинків лише одного разу Манчестер Сіті залишав поле без голів у своєму активі, ідентичний результат на такому відрізку мають і "червоні дияволи".

*Коефіцієнти подані станом на 14:30 15.01.2026.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як манчестерські клуби грають у сезоні?