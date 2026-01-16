Манчестер Юнайтед буде господарем протистояння. "Червоні дияволи" прийматимуть Манчестер Сіті на стадіоні "Олд Траффорд" о 14:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Яка історія матчів між манчестерськими грандами?
Протистояння Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті має дуже багату історію та нараховує вже 187 поєдинків у всіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, перевагу в очних зустрічах мають "червоні дияволи".
Вони записали у свій актив 75 перемог при 60 поразках, а ще 52 рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів при цьому на користь "містян" – 270:262.
Що цікаво, в останніх дев'яти манчестерських дербі було забито більше, ніж три м'ячі лише одного разу. У них тричі тріумфував Манчестер Юнайтед, чотири рази перемогу святкував "Сіті", а ще дві зустрічі завершилися мировими (після однієї підопічні Гвардіоли виграли в серії пенальті).
Востаннє вони зустрічалися 14 вересня в межах 4 туру чемпіонату Англії сезону-2025/2026. Тоді домашню перемогу з рахунком 3:0 здобули гравці Манчестер Сіті.
Прогноз букмекера
"Містяни" є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу гостей дають коефіцієнт 2,00. Шанси господарів оцінюють у 3,50, тоді як можливість нічиєї – 3,80. На думку букмекерів, у цьому поєдинку не очікується феєрії голів, але й мало їх не має бути. На тотал більше 3,5 виставлений коефіцієнт 2,20, тоді як ТМ 3,5 – 1,64. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,45, що бодай одна цього не зробить – 2,60. Зазначимо, що за останні 13 поєдинків лише одного разу Манчестер Сіті залишав поле без голів у своєму активі, ідентичний результат на такому відрізку мають і "червоні дияволи".
*Коефіцієнти подані станом на 14:30 15.01.2026.
Як манчестерські клуби грають у сезоні?
До очного протистояння команди підходять у доволі різному настрої. Господарі виграли лише один з семи останніх поєдинків у всіх турнірах. Напередодні вони змінили головного тренера й манчестерське дербі стане першим для "червоних дияволів" під керівництвом нового спеціаліста.
Гості при цьому мають 13-матчеву безпрограшну серію. Зокрема, в останній зустрічі вони у півфіналі Кубка англійської ліги здолали Ньюкасл (2:0), а до того з рахунком 10:1 розгромили скромний Ексетер у національному кубку.
У турнірній таблиці АПЛ також краща ситуація в Манчестер Сіті. Підопічні Гвардіоли посідають друге місце, набравши 43 залікових бали після 21 туру.
Манчестер Юнайтед при цьому розташовується на сьомій сходинці. В його активі 32 очка, а лідером є лондонський Арсенал – 49 залікових балів.
У нинішньому сезоні "червоні дияволи" вже залишили всі кубкові турніри. "Містяни" ж продовжують змагатися не тільки на внутрішній арені, а й у Лізі чемпіонів. Команда Гвардіоли поки перебуває на четвертій позиції в етапі ліги, яка гарантує вихід одразу в 1/8 фіналу.