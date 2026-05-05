Тріумфальна Костюк ухвалила несподіване рішення у кар'єрі: причина може налякати вболівальників

Головна сенсація тенісного сезону Марта Костюк, яка виграла "тисячник" у Мадриді, не зможе боротися за третій поспіль трофей у турі. Українка пропустить ключовий етап підготовки до "Ролан Гаррос".

15-та ракетка світу ухвалила рішення не виступати на змаганнях у Римі, які теж належать до елітної категорії WTA 1000. Як пише Ukrainian Tennis, йдеться про медичні причини.

Чому Марта Костюк пропустить турнір у Римі?

За інформацією з табору українки, вона зазнала травми правого стегна. Терміни відновлення поки невідомі, але ушкодження точно не дозволяє Марті грати на наступного ґрунтовому "тисячнику", який починається у Римі вже сьогодні, 5 травня.

Перед другим у сезоні турніром Великого шолому "Ролан Гаррос" в календарі Костюк залишалися ще одні змагання – WTA 500 у Страсбурзі.

Поки що вона залишається у заявці – це свідчить про те, що травма все ж не настільки серйозна, щоб відмовлятися від головних змагань ґрунтового сезону. Наприклад, іспанець Карлос Алькарас ще понад тиждень тому ухвалив рішення пропустити французький "мейджор" через проблеми із зап'ястком.

Скільки рейтингу і призових втратить Костюк через зняття з турніру в Римі?

За інформацією WTA Tennis, минулорічне досягнення Марти Костюк у Римі у вигляді потрапляння в 1/8 фіналу оцінюється у 120 рейтингових балів. Захистити їх українка не зможе, тож ці очки "згорять", знизивши загальний результат.

Таким чином Костюк ризикує втратити свою рекордну 15-ту позицію, адже суперниці нижче її у рейтингу можуть спробувати надолужити відставання.

Переможниця турніру в Римі заробить не лише 1000 очок, але й понад 1,2 мільйона доларів. Якби Марта знову вийшла в 1/8 фіналу, то стала б багатшою на майже 80 тисяч в американській валюті.

Яку рекордну серію має Марта Костюк?