Костюк назвала єдину ексросіянку, якій тисне руку

Українська тенісистка Марта Костюк наразі виступає на турнірі WTA 1000 в Мадриді, де їй уже вдалося вийти до півфіналу. На змаганнях беруть участь так звані нейтральні спортсмени з Білорусі та Росії, а також тенісисти російського та білоруського походження, які представляють інші країни.

Українська тенісистка відповіла на запитання сайту BTU щодо того, чи планує вона потиснути руку колишній росіянці Анастасії Потаповій, яка зараз представляє Австрію. З нею вона має зустрітися у півфіналі.

Кому з ексросіян потисне руку Костюк?

Костюк висловилася щодо того, що російська спортсменка Потапова більше не представляє Росію та виступає під прапором Австрії.

На запитання, чи має це для неї значення, зокрема в контексті традиційного рукостискання після матчів, Костюк відповіла, що її позиція залишається незмінною.

Вона зазначила, що єдиною тенісисткою, якій вона тисне руку, є Дарія Касаткіна, оскільки та не лише змінила спортивне громадянство, а й публічно висловилася проти війни. Саме це, за словами Костюк, стало причиною жесту поваги з її боку та з боку інших спортсменок.

Водночас українська тенісистка підкреслила, що сам факт зміни громадянства іншими гравчинями не впливає на її ставлення, якщо вони не висловлюють чіткої позиції щодо війни проти України.

Було багато тенісисток, які змінили громадянство, але ніхто з них не висловлювався проти війни чи на підтримку України. Тому для мене це нічого не змінює,

– сказала Костюк.

Цікаво! Раніше Еліна Світоліна в коментарі для 24 Каналу зазначала, що матчі проти російських тенісисток є для неї серйозним ментальним випробуванням через постійний психологічний тиск. Водночас перемоги над ними приносять їй особливе відчуття задоволення.

Як Костюк виступає на WTA 1000?

Вона вперше в кар'єрі дісталася півфіналу турніру в Мадриді, оформивши серію з 10 перемог поспіль у турі.

У попередніх раундах вона впевнено розгромила п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу (6:1, 6:4), а у чвертьфіналі без особливих проблем обіграла Лінду Носкову (7:6, 6:0). Сьогодні ввечері, 30 квітня, вона зіграє у півфіналі проти Анастасії Потапової.

До виступу в Мадриді її найкращим результатом на турнірах категорії WTA 1000 був вихід до півфіналу, де вона поступилася першій ракетці світу Ізі Свьонтек.

Загалом Марта Костюк демонструє стабільно високий рівень гри, тричі доходячи до чвертьфіналів на турнірах WTA 1000 у Досі, Мадриді та Монреалі.

Що відомо про Марту Костюк?

Марта нещодавно виграла свій другий титул WTA в одиночному розряді на турнірі в Руані (Франція). У фіналі, який увійшов в історію, вона перемогла ще одну українську тенісистку – Вероніку Подрез.

Вона здобула світову популярність у 14 років після перемоги на юніорському Australian Open 2017. Уже в 15 років Марта встановила рекорд, ставши наймолодшою тенісисткою з 1996 року, якій вдалося виграти матч в основній сітці дорослого Australian Open.

За даними WTA, до тріумфу в Руані вона також мала перемогу на турнірі WTA 250 в Остіні у 2023 році.