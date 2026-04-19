Марта Костюк виграла перший український фінал в історії WTA, здолавши сенсаційну Подрез
У французькому Руані підійшов до завершення престижний тенісний турнір категорії WTA250. Минулого року це змагання виграла українка Еліна Світоліна.
Цього ж року на змаганні знову запалили українки. Світоліна пропустила турнір, проте участь у ньому взяли три наші співвітчизниці, повідомляє 24 Канал.
До теми Навіть без фіналу: Світоліна заробила десятки тисяч за виступи в Штутгарті
Як завершився український фінал?
Олександра Олійникова завершила виступи вже в другому раунді, вилетівши після поєдинку з Анною Бондар. Головною ж сенсацією змагання стала 19-річна Вероніка Подрез. Уродженка Нової Каховки обійшла трьох топових суперниць:
- Слоан Стівенс (США),
- Елізабетт Коччаретто (Італія),
- Кеті Бултер (Велика Британія).
Ба більше, у півфіналі суперниця українки Сорана Кирстя знялася з матчу, давши Вероніці вперше в кар'єрі вийти у фінал змагання WTA. Там на Подрез уже чекала друга ракетка України Марта Костюк.
Отже, це був перший в історії турнірів WTA фінал за участю винятково українок. Що ж стосується самого матчу, то тут Подрез дала бій киянці.
У кожному із сетів Вероніка зробила по два брейки, але при цьому нерідко помилялась і на своїх подачах. У підсумку Костюк на класі здобула перемогу – 6:3, 6:4.
Огляд матчу Марта Костюк – Вероніка Подрез: дивитися відео
Отже, Марта виграла лише другий трофей у своїй кар'єрі. Раніше киянка тріумфувала також на рівні WTA250, на змаганні в Остіні у 2023-му.
Як Костюк виступає у 2026 році?
- Марта перервала серію з трьох поразок у фіналах WTA500. Після тріумфу в Остіні Костюк поступилась у 2024 році в Сан-Дієго (проти Кеті Бултер) та Штутгарті (проти Олени Рибакіної).
- Поточний рік українка також почала з виходу в фінал на змаганні WTA500 у Брісбені. Тоді Марта поступилась у вирішальному матчі першій ракетці світу Аріні Сабаленко (4:6, 3:6).
- Після того фіналу Марта не надто вражала. На Australian Open дівчина сенсаційно вилетіла вже в першому колі гри з француженкою Ельз Жакемо (7:6, 6:7, 6:7).
- А на Індіан-Веллс та в Маямі Костюк програвала вже у другому колі. В обох випадках – другій ракетці світу Олені Рибакіній.
- До змагання в Руані Марта підійшла на 28-му місці в рейтингу WTA, але тріумф в турнірі підніме Марту на 25-ту сходинку. Що ж до Подрез, то дівчина має здійснити стрибок з 209-го на 152-ге місце.