Марта Костюк виграла перший український фінал в історії WTA, здолавши сенсаційну Подрез

У французькому Руані підійшов до завершення престижний тенісний турнір категорії WTA250. Минулого року це змагання виграла українка Еліна Світоліна.

Цього ж року на змаганні знову запалили українки. Світоліна пропустила турнір, проте участь у ньому взяли три наші співвітчизниці, повідомляє 24 Канал.

Як завершився український фінал?

Олександра Олійникова завершила виступи вже в другому раунді, вилетівши після поєдинку з Анною Бондар. Головною ж сенсацією змагання стала 19-річна Вероніка Подрез. Уродженка Нової Каховки обійшла трьох топових суперниць:

Слоан Стівенс (США),

Елізабетт Коччаретто (Італія),

Кеті Бултер (Велика Британія).

Ба більше, у півфіналі суперниця українки Сорана Кирстя знялася з матчу, давши Вероніці вперше в кар'єрі вийти у фінал змагання WTA. Там на Подрез уже чекала друга ракетка України Марта Костюк.

Отже, це був перший в історії турнірів WTA фінал за участю винятково українок. Що ж стосується самого матчу, то тут Подрез дала бій киянці.

У кожному із сетів Вероніка зробила по два брейки, але при цьому нерідко помилялась і на своїх подачах. У підсумку Костюк на класі здобула перемогу – 6:3, 6:4.

Отже, Марта виграла лише другий трофей у своїй кар'єрі. Раніше киянка тріумфувала також на рівні WTA250, на змаганні в Остіні у 2023-му.

